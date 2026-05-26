La patronal del metal cifra el seguimiento de la huelga en la provincia de A Coruña en un 30%

La patronal del metal ha cifrado este martes el seguimiento de la huelga en un 30% y apela en un comunicado por la "negociación" como "única vía de resolución" a un conflicto que ha dado lugar a seis jornadas de huelga y manifestaciones en Ferrol, Santiago y A Coruña y su comarca.

Las empresas recuerdan en un comunicado emitido esta tarde que el próximo 28 de mayo está prevista una reunión para abordar el convenio colectivo del sector en la provincia.

"La parte empresarial afronta esta nueva reunión con voluntad constructiva y con el deseo de que pueda servir para acercar posturas y avanzar en la negociación. En este sentido, esperamos que la representación social pueda presentar una propuesta actualizada que permita seguir trabajando sobre bases comunes y acercar una solución al conflicto actual", aseguran en su escrito.

La patronal admite ser "consciente" de la importancia de mejorar las condiciones laborales y de contar con un convenio de referencia en el sector.

Pese a ello, sostiene que cualquier avance debe ser "compatible con la realidad económica de las empresas coruñesas y con la sostenibilidad del tejido empresarial, especialmente en un contexto de gran incertidumbre y aumento de costes".

Las empresas del sector indican que la parte social reclama incrementos salariales para los próximos ejercicios de entre el 4 y el 5%, revisiones salariales vinculadas al IPC, una reducción de la jornada laboral anual y semanal, incremento de pluses y ampliación de permisos retribuidos, complemento de la IT al 100% desde el primer día y nuevas limitaciones organizativas en materia de contratación, subcontratación y ETTs.

Todo ello reclamaciones que la patronal considera "legítimas" pero que presentan "importantes dificultades de aplicación y sostenibilidad para muchas empresas del sector".

Concentraciones en Perillo, Ferrol y Santiago

Precisamente esta ha sido una jornada de movilizaciones en el sector del metal.

En Perillo, los piquetes informativos de la huelga informaron esta mañana de que el paro se extenderá los días 9, 10 y 11 de junio si no se producen avances en la reunión prevista con la patronal este jueves.

Desde la CIG, Eduardo Caamaño aseguró que la movilización fue un "éxito total" y que "lo que queremos es dar un toque de atención a la patronal para que se siente a negociar de verdad y deje de darnos largas" antes de una cita con las empresas que prevén sin avances.

En el mismo sentido se expresó CC.OO. Arturo Julián Vázquez, responsable de Industria del sindicato en A Coruña, criticó con dureza la actitud empresarial, a la que acusó de actuar con "una auténtica irresponsabilidad" en el proceso negociador.

Desde UGT, Jairo Ares incidió en que el principal problema es el bloqueo absoluto de las conversaciones antes de indicar que el convenio del metal necesita una actualización urgente.

En Ferrol, la segunda jornada de huelga del metal dejó este martes bloqueos en los accesos a Navantia en Ferrol y protestas en polígonos de la comarca.

Y en Santiago, los portavoces de la CIG, UGT y CCOO señalaron esta mañana en su movilización el "enfado" entre los trabajadores por la falta de compromiso de los representantes empresariales para negociar.