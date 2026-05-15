Vegalsa-Eroski busca personal para su plataforma logística de Sigüeiro: no es necesaria experiencia previa

Vegalsa-Eroski abrió un proceso de selección para incorporar personal a su Plataforma de Mercancías Generales de Sigüeiro, situada en el municipio coruñés de Oroso, con el objetivo de reforzar el equipo encargado del abastecimiento de su red de supermercados.

La empresa busca cubrir puestos de preparadores de pedidos, una función vinculada al suministro de las 291 tiendas que tiene repartidas entre Galicia, Asturias y Castilla y León.

Según explicó el director de Personas de la compañía, Francisco Duarte, las plataformas logísticas representan "una pieza clave" dentro del funcionamiento del modelo de Vegalsa-Eroski, motivo por el que la empresa quiere continuar fortaleciendo estos equipos.

Las vacantes ofertadas corresponden a contratos estables y a jornada completa, con incorporación prevista para la campaña de verano y continuidad posterior en la empresa.

No será necesaria experiencia previa

Vegalsa-Eroski señala además que no será imprescindible contar con experiencia previa para optar a estos puestos de trabajo.

La compañía destaca entre las condiciones laborales los descuentos para empleados, los planes formativos internos y la incorporación a una empresa consolidada dentro del sector de la distribución alimentaria.

Las personas interesadas podrán consultar las características de la oferta e inscribirse a través de la publicación realizada por la compañía en sus canales de empleo.