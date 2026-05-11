Hijos de Rivera impulsa en A Coruña un programa para fomentar vocaciones STEM entre niñas y jóvenes

Corporación Hijos de Rivera y la Fundación ASTI han puesto en marcha en Galicia el programa STEM Talent Girl, una iniciativa orientada a impulsar el talento femenino en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre niñas y jóvenes gallegas.

El proyecto, que cumple una década de trayectoria y ha formado ya a más de 9.000 alumnas en toda España, abre ahora sus inscripciones para el curso 2026/27 con el objetivo de consolidar una sede propia en la comunidad.

El programa está dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universidad, con itinerarios adaptados a cada etapa educativa para ayudarles a descubrir su vocación científica y tecnológica, combatiendo los sesgos que todavía condicionan la presencia femenina en estos sectores.

Durante ocho meses, las participantes tendrán acceso a talleres, laboratorios, visitas a empresas, jornadas de empleabilidad, mentorías personalizadas, sesiones de shadowing y proyectos de investigación, acompañadas por una red de más de 600 mujeres referentes del ámbito STEM que las orientarán en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Además, el programa incluye retos de ámbito nacional como el de Divulgación Científica, el de Proyectos de Investigación o los STG Awards, en los que se reconoce a las alumnas más destacadas de cada edición.

Aumentan los porcentajes

Según los datos del último Observatorio STEM, la participación en STEM Talent Girl duplica el porcentaje de alumnas de Bachillerato que quieren estudiar ingeniería y cuadruplica el de quienes se plantean cursar grados vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación.

José Yera, director de Recursos Humanos de Hijos de Rivera, subrayó que "este programa nos ayuda a proporcionar las mejores oportunidades para las niñas de nuestra tierra y, al mismo tiempo, crear el talento que nuestra compañía necesita para seguir mirando al futuro".

Desde la Fundación ASTI, su director ejecutivo, Rubén Martínez, destacó que "en un momento tan importante de transformación digital, nuestro propósito es crear el talento que requiere la sociedad desde una apuesta decidida por la diversidad", al tiempo que agradeció el compromiso compartido con la compañía gallega.

Por su parte, Dunnia Merino, senior manager de Estrategia e Impacto Positivo de Corporación Hijos de Rivera, señaló que "la innovación y el apoyo al talento son pilares de nuestra filosofía, por lo que participar en un proyecto como STEM Talent Girl nos permite generar impacto positivo directo en nuestro territorio".

Plazo abierto hasta el 30 de junio

Las inscripciones para el curso, que arrancará en octubre, permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio. También podrán registrarse a través de la web oficial mujeres profesionales del ámbito STEM interesadas en incorporarse a la red de mentoras del programa.