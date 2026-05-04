Gadis impulsa en Galicia su 14ª mayo solidario para ayudar a más de 100.000 personas

La iniciativa se desarrolla hasta el 31 de mayo en más de 200 supermercados, con recogida de alimentos y donaciones económicas Te puede interesar :

La cadena gallega Gadis ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña Mayo Solidario, una iniciativa que alcanza su decimocuarto año con el objetivo de apoyar a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

La acción estará activa hasta el 31 de mayo en un total de 204 establecimientos repartidos entre Galicia y Castilla y León.

Durante este periodo, los clientes podrán colaborar de dos formas: donando alimentos no perecederos en los puntos habilitados en tienda o aportando una cantidad económica en caja. A lo largo de las ediciones anteriores, la campaña ha logrado reunir cerca de 1,8 millones de kilos de productos y más de 292.000 euros, destinados a cubrir necesidades básicas.

En la provincia de A Coruña, un total de 86 supermercados participan en la recogida solidaria, cuyos beneficios se canalizarán a través del Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña. Esta entidad forma parte de la red de doce bancos implicados en la iniciativa, encargados de distribuir la ayuda entre unas 800 organizaciones sociales que atienden a más de 100.000 personas.

La campaña se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, que desarrolla más de 2.400 acciones anuales, con una parte significativa centrada en el ámbito social. Desde la empresa destacan la implicación tanto de su equipo humano como de los voluntarios, cuya presencia en tienda resulta clave para el desarrollo de la recogida.

Además, la acción está alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto los relacionados con la lucha contra la pobreza, el hambre y la reducción de desigualdades, reforzando así su impacto más allá del ámbito local.