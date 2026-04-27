Vegalsa-Eroski promueve en la lonja de Ferrol el consumo de pescado entre los escolares

El programa educativo 'Capitán Mareas', impulsado por la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, atracó este lunes, 27 de abril, en la lonja de Ferrol para promover el consumo de producto del mar y dar a conocer la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la zona. Un total de 32 alumnos de 4º de primaria del CEIP Plurilingüe Virxe do Mar de Narón tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de la flota pesquera de la Cofradía de Pescadores de Ferrol de la mano de su guardapesca Luís Ángel Permuy López y de su antiguo percebeiro, Jesús Outes da Silva, "Meiro".

Tras descubrir cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados, el alumnado profundizó en la importancia de llevar una alimentación saludable y consumir productos de temporada. Además, los escolares probaron una receta de piruleta de vieira, conociendo el paso a paso junto al chef gallego de ‘A Artesa da Moza Crecha’, Lolo Mosteiro.

Esta fue la decimocuarta parada de 'Capitán Mareas' en las lonjas gallegas tras su inauguración en Ribeira. El programa continuará su recorrido este martes en Fene, con la participación de 31 alumnos de 3º y 4º de primaria del CEIP Plurilingüe O Ramo. Allí, los escolares conocerán el trabajo diario en la lonja de esta localidad coruñesa acompañados por el presidente de la Cofradía de Pescadores de Barallobre, Jorge López, y disfrutarán del taller gastronómico en el que elaborarán y probarán lasaña de zamburiñas.

En esta segunda edición, 'Capitán Mareas' hará un total de 24 paradas para que 700 escolares gallegos y asturianos visiten su lonja más cercana: Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Puerto de Vega son las 13 que participarán en el programa este 2026.

Este proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski cuenta con el respaldo de los Grupos de acción local de pesca: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo- A Guarda, GALP Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia: Costa Sostible y CEDER Navia-Porcía.