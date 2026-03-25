Grupo Lence acerca la empresa familiar gallega a los estudiantes: "Tiene que triunfar"

Grupo Lence ha llevado la realidad de la empresa familiar a las aulas con una jornada en el IES Lois Peña Novo, en Villalba (Lugo), donde su presidenta, Carmen Lence, compartió con el alumnado su experiencia al frente de la compañía y reflexionó sobre el papel de este modelo empresarial en Galicia.

La iniciativa se enmarca en el programa Empresa Familiar nas aulas, impulsado por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, que busca acercar el mundo empresarial a los estudiantes y dar a conocer la relevancia de estas compañías en la economía y el empleo.

Un acercamiento directo al mundo empresarial

En la jornada participaron unos 40 alumnos de ciclos formativos de Administración y Finanzas, Sistemas Informáticos y Redes y Tecnología. La actividad se desarrolló en dos fases: una charla en el centro educativo y una posterior visita a las instalaciones de la compañía.

El objetivo, según los organizadores, es que los estudiantes conozcan de primera mano cómo funciona una empresa, qué perfiles profesionales demanda y qué oportunidades laborales existen en su entorno más cercano.

El papel de la empresa familiar en Galicia

Durante su intervención, Carmen Lence puso el foco en la importancia de la empresa familiar en el tejido económico gallego, donde representa una parte fundamental del empleo y del valor añadido.

"La empresa familiar no puede conformarse con mantenerse, sino que debe aspirar a crecer, innovar y ser útil para su entorno. No puede conformarse solo con sobrevivir: tiene que triunfar", subrayó.

Además, insistió en la necesidad de que los jóvenes comprendan el peso real de este tipo de compañías: "Es importante que conozcan su relevancia, porque en Galicia representan la gran mayoría del tejido empresarial".

Arraigo, oportunidades y futuro

Lence también destacó el compromiso de las empresas familiares con el territorio, especialmente con el rural y los proveedores locales. "La empresa familiar tiene una responsabilidad enorme: generar oportunidades y dejar huella en el territorio", afirmó.

En este sentido, defendió que este modelo puede ser competitivo e innovador sin perder su identidad, y animó a los estudiantes a ver en Galicia un lugar donde desarrollar su futuro profesional. "Queremos que entiendan que detrás de una empresa hay personas, decisiones, esfuerzo y compromiso. Y que aquí también se pueden construir proyectos sólidos y con futuro", añadió.

Desde Grupo Lence destacan que este tipo de iniciativas forman parte de su compromiso con la formación y la divulgación empresarial. El objetivo es acercar la empresa a los jóvenes y despertar vocaciones en un momento clave, cuando están a punto de incorporarse al mercado laboral.