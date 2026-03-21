Tarta y queso, sabor de Galicia, fusión de premio: "Dar la vuelta a lo tradicional funciona muy bien"

Anxo Suárez con un trozo de tarta de queso de su marca, Suarezcake. Cedida

"Se hartó de vivir en el mundo de bits y bytes (...) Se dio cuenta de que tenía que haber otra forma de vivir de su pasión". Estas líneas relatan, junto a más texto en la web, cómo surgió Suarezcake (todo junto, sin tilde en el apellido) y quién es su responsable: Anxo Suárez, informático y repostero de O Carballiño, reconocido con el Premio Iniciativa Emprendedora de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Galicia.

Hace dos años y medio nació la marca, con tienda y obrador especializado en las tartas de queso en la calle Concejo en el centro de Ourense. Aunque antes, durante la pandemia, Suárez ya había empezado a dedicar muchas horas a la elaboración de "la tarta de queso perfecta". Así nació su "obsesión". Y su nueva vida.

Un informático convertido en repostero. ¿Le costó dar este cambio a su vida?

Le di muchas vueltas a la cabeza. Me gusta la informática, pero no es algo en lo que me veo trabajando toda la vida. Trabajaba en el soporte informático del juzgado de Ourense y trabajé en una empresa eólica de O Carballiño.

La pandemia, como a mucha gente, me hizo cambiar, y en la vida llegan cosas que no sabes por dónde vienen. Me dije que quería dedicarme a algo que me apasionaba, que me gustaba de verdad, y tuve la obsesión de hacer la mejor tarta de queso posible.

El día después de conseguir el alquiler de un local para Suarezcake me llegó una oferta para ser jefe de informática de esa empresa eólica. O una cosa u otra, los bits o las tartas. Fue una decisión difícil, pero el riesgo valió la pena.

¿Usted es más de queso o de tartas?

Yo soy de todo lo que sea comer [risas]. No sabría escoger. Todo lo que es queso me encanta, y sobre todo llevar el queso a la tarta, darle personalidad y hacerla diferencial.

Tarta de queso tradicional y con nutella preparadas por Suarezcake. Suarezcake

¿Quería darle una vuelta a la tarta de queso tradicional o experimentar con el queso en las tartas?

Quería mejorar la receta tradicional y hacer algo diferente, que no fuera una tarta espesa y tirase a más cremosa, con sabores novedosos y disruptivos, de esos que hacen que tengas cara de sorpresa.

¿Qué dice la gente que prueba sus tartas?

Quiero ser humilde, pero hay clientes que dicen que es la mejor tarta de queso que han probado nunca. Viene gente mayor que ha probado mucha tarta y dice que le encanta. Nos dicen que es una tarta nada empalagosa que invita a seguir comiendo más. La cremosidad y las distintas texturas que hay también sorprende.

"No ponemos adjetivos ni etiquetas a nuestras tartas. Pero cuando oímos decir a alguien que son las mejores que han probado en su vida, dan a entender que podrían ser un producto más gourmet que tradicional" Anxo Suárez, emprendedor y creador de Suarezcake

¿Probó muchos tipos de tarta y las preparó usted todas?

Somos cinco personas y yo elaboro e innovo las recetas. En el proceso para llegar a la primera tarta, la receta clásica que tenemos hoy, hice más de setecientas pruebas: materias primas, texturas, temperaturas... Tengo una base de datos enorme para seguir probando porque esta tarta es un producto amigable del que se pueden sacar recetas raras.

¿Se puede hacer de una tarta de queso un producto gourmet?

No le pongo adjetivos a nuestras tartas. Somos un obrador artesanal con materia prima de calidad. La etiqueta no la ponemos nosotros, que nos la ponga la gente. Pero bueno, cuando les oímos decir que es la mejor tarta de queso que han comido, entonces sí dan a entender que podría ser un producto más gourmet que tradicional.

¿Qué valor le da al premio de AJE Galicia, que reconoce la innovación gastronómica en su caso?

Haber competido con los proyectos candidatos supone un reconocimiento muy bonito a nuestro trabajo. También supone una responsabilidad, la de mejorar el producto y ofrecer con ello una experiencia agradable en la vida y en las rutinas de la gente al probar un producto gastronómico. Darle la vuelta a lo tradicional funciona muy bien hoy en día.