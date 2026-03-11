Gadisa estrena un Claudio Express en Boimorto (A Coruña) con 6 nuevos puestos de trabajo

GADISA Retail abre en Boimorto el cuarto punto de venta franquiciado de 2026. Se trata de un Claudio Express localizado a dos kilómetros del núcleo urbano principal del municipio coruñés, que completa los servicios del complejo con gasolinera, café, boxes de lavado, aspirado y combustible a domicilio de As Corredoiras.

Con una sala de ventas de 60 metros cuadrados, pone a disposición de los clientes un surtido muy seleccionado de 700 artículos de alimentación, droguería e higiene.

El amplio horario de apertura durante todos los días de la semana permite a los clientes realizar su compra de forma más cómoda y rápida, siguiendo este modelo de tienda.

Impulso del empleo

Esta apertura conlleva la creación de seis nuevos puestos de trabajo. Se trata de uno de los principales valores de la expansión de esta línea de negocio, que favorece la generación de empleo en los diferentes entornos en los que está implantada, fundamentalmente, en pequeños y medianos núcleos de población.

En la inauguración del punto de venta han participado la propietaria de la estación, Victoria López, con parte de su equipo; la alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo; y el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de A Coruña, Julio López.

Por parte de GADISA Retail, Baltasar López, delegada de área de A Coruña; Miguel Freire, director de ventas de franquicia; Sergio Trujillo, coordinador; y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.

Crecimiento en la provincia de A Coruña

De los cuatro puntos de venta franquiciados que GADISA Retail ha incorporado en 2026, tres de ellos se encuentran en la provincia de A Coruña: Boimorto, Oleiros y en la capital herculina. El cuarto está en el municipio pontevedrés de Barro.

Con la nueva apertura, la compañía 100% gallega alcanza los 225 establecimientos franquiciados, de los que 114 son Claudio y 141 Claudio Express.