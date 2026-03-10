Regresa a las lonjas gallegas "Capitán Mareas", el programa para acercar el pescado a los escolares

La segunda edición del programa educativo Capitán Mareas ha arrancado este martes en la Nova Lonxa de Ribeira, una iniciativa impulsada por Vegalsa-Eroski que busca fomentar el consumo de productos del mar entre los más jóvenes y acercarles la actividad pesquera local.

El primer taller contó con la participación de 24 alumnos de quinto de Primaria del CEIP O Grupo de Ribeira, que pudieron conocer el funcionamiento de la lonja, las principales especies que se comercializan y el trabajo diario de la flota pesquera.

La actividad incluyó además una introducción a la alimentación saludable y la elaboración de una receta con pescado de temporada, en este caso un taco de lirio.

La jornada contó con la presencia de la conselleira do Mar de la Xunta, Marta Villaverde; la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro; el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; y responsables de la Nova Lonxa de Ribeira y del Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) Ría de Arousa.

Desde la compañía impulsora del programa destacaron que el objetivo es que los escolares conozcan de forma directa el origen de los productos del mar y descubran sus beneficios dentro de una dieta equilibrada.

Según señaló José Manuel Ferreño, la mejor forma de acercar el pescado a los niños es permitirles conocer de primera mano el trabajo de quienes hacen posible que llegue a los mercados cada día.

El programa continuará esta semana en Ribeira con nuevas visitas escolares. El 11 de marzo participarán alumnos del CEIP Plurilingüe de Cespón, en Boiro, y el día 12 será el turno de otro grupo de estudiantes del CEIP O Grupo de Ribeira.

De las aulas a las lonjas

Durante este año, Capitán Mareas realizará 24 paradas en 13 lonjas de Galicia y Asturias, entre ellas Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Puerto de Vega. En total, se prevé que participen unos 700 escolares.

En cada visita, los estudiantes conocen el trabajo de patrones mayores y mariscadoras, descubren las artes de pesca de la zona y observan cómo se realiza una subasta en la lonja. Además, aprenden la importancia del consumo de productos de temporada y diseñan en equipo un menú semanal equilibrado.

La parte final de la actividad corre a cargo de cocineros especializados, que guían al alumnado en la elaboración de recetas saludables con pescado fresco, adaptadas al producto estrella de cada puerto.

En total, el programa incluirá 15 recetas diferentes.

Como novedad en esta edición, cada alumno recibirá un vale de descuento para comprar pescado en pescaderías de supermercados Eroski y Autoservicios Familia, con el objetivo de extender el consumo de productos del mar también al ámbito familiar.

El proyecto cuenta con la colaboración de varios Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP), que apoyan esta iniciativa orientada a difundir la cultura marítima y promover hábitos de alimentación saludables entre los más jóvenes.