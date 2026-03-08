Marta Calvo y el aprendizaje vendiendo online de la gallega Joyerías Calvo: "Todos los errores forman parte del camino"

A Coruña acoge el próximo 12 de marzo una nueva edición de Erros x Aprendizaxes 2026, la jornada del Clúster do Ecommerce Galego que convierte los errores reales de los negocios online en una fuente de aprendizaje compartido. El evento se celebrará de 9:15 a 15:00 horas en Palexco y contará con marcas nacionales e internacionales de primera línea.

Así, directivos y responsables de empresas de referencia explicarán en primera persona cómo transformaron errores en oportunidades de mejora e innovación. Dinahosting, Smartclick y Pintos & Salgado acercarán la visión técnica, estratégica y legal al ecosistema digital, mientras que Par & Escala, Yo pongo el hielo, Rígido, Alda Hotels, Heimat Atlántica, Cultura Urbana y Joyerías Calvo compartirán sus experiencias.

Precisamente, a unos días de que se celebre el evento, hablamos con la Marketing & Event Manager de Joyerías Calvo, Marta Calvo García, que nos explica que de cara al futuro buscarán potenciar su línea de joyería propia en el mundo digital y reivindica la importancia de aprender a equivocarse para aprender y seguir hacia delante.

Joyerías Calvo fue fundada en 1962, atesora 64 años de historia a sus espaldas. ¿Cuál es el secreto para seguir tantos años después siendo un referente en el sector?

Pienso que lo que te dirían las generaciones anteriores a mí es la adaptación, sostener los cambios del mercado, del cliente y del mundo y adaptarte a ellos para ofrecer siempre un producto y un servicio a la altura de lo que se demanda.

¿Qué perspectivas de futuro tiene la empresa?

Mantenernos y crecer, en estos 64 años hemos conseguido un elenco de marcas que nos respaldan y nuestra prioridad es seguir caminando a su lado y creciendo con ellas. Por otra parte, este y los próximos años buscamos potenciar nuestra línea de joyería propia (que ya vendemos en nuestras tiendas) en lo que a comunicación y al mundo digital se refiere.

¿Cómo ha evolucionado el sector de la joyería a lo largo de estas seis décadas?

Ha cambiado mucho, al principio, las tiendas de joyería y relojería abarcaban más producto, eran tiendas de regalos en las que además tenías vajillas, marcos, cuberterías de plata… en fin, cosas que se regalaban cuando alguien se casaba, por ejemplo.

La nuestra comenzó así y uno de los grandes cambios del negocio ha sido la especialización de producto por tienda, a día de hoy todavía es más así y lo notamos incluso en las marcas que distribuimos, que cada vez demandan más un espacio más propio a través de grandes corners, como si fuera una boutique propia dentro de tu tienda.

"Fuimos avanzados para el sector al abrir nuestro ecommerce en el 2017 cuando por parte del lujo aún había cierta reticencia a sumarse al online" Marta Calvo García, Marketing & Event Manager de Joyerías Calvo

Y en los últimos años, ¿se han producido grandes cambios?

La parte digital ha dado una vuelta a todo en términos de competencia, ha generado que se desarrollen muchas más marcas ya que pueden existir sin necesidad de soportar los costes que supone un negocio físico. Digamos que se han reducido las barreras de entrada. Y al mismo tiempo, también ha dado acceso a los compradores a más cosas que lo que hay en la joyería de su ciudad. Por eso vemos muy importante mantenerse relevante en la oferta, tanto a nivel de producto como de marca.

También las grandes subidas de los precios de los materiales y la aparición de otros materiales sintéticos está ahora mismo produciendo un cambio de paradigma que creemos que se materializará aún más en los próximos años.

Respecto a la evolución en la forma de vender, ¿cómo habéis integrado las ventas online en vuestro negocio?

En ese sentido consideramos que fuimos avanzados para el sector al abrir nuestro ecommerce en el 2017 cuando por parte del lujo aún había cierta reticencia a sumarse al online. Recientemente hemos lanzado una nueva versión de nuestra web, renovada y acorde con los estándares de ecommerce actuales, y también de nuestras tiendas físicas. Ahora el reto es integrarlo todo y lograr que la experiencia del cliente sea 100% omnicanal.

Imagen antigua de una Joyería Calvo Cedida

Vendéis una amplia gama de joyas y relojes de lujo. ¿Hay diferencia de tipo entre los que se adquieren a través de la web y los que los clientes compran en las tiendas?

En la web vendemos productos de todos los tipos, diría que la diferencia está en la forma de transaccionar. Los productos de "moda" o gamas más "medias" se compran sin más. Normalmente, en relojería y joyería de lujo hay una consulta previa que nosotros atendemos inmediatamente desde el departamento, normalmente por Whatsapp, para solucionar dudas, enviar fotos/videos si es necesario y en definitiva, aportar la misma confianza que tratamos de dar en las tiendas a la persona.

¿Crees que es importante que las empresas, sean grandes o pequeñas, den el salto al ecommerce? ¿Ves reticencia a hacerlo, en concreto en vuestro sector?

Creo que es esencial. Es un amplificador brutal y a día de hoy, todo el mundo está online, no hay duda de que es importante estar. Además, te permite contar más cosas sobre tu marca, creo que esa variedad es divertida y positiva.

Como te comentaba antes, en los inicios del online sí que había cierta reticencia por parte de las marcas de lujo, básicamente porque se sentía (y es verdad) que la experiencia física de una tienda de lujo es muy difícil de replicar en una tienda online. Sin embargo, no ha quedado otra que adaptarse y a día de hoy creo que casi todo el mundo está de una forma u otra.

"En Galicia hay mucho talento, de empresas de siempre y otras emergentes que lo hacen genial y venden por todo el mundo" Marta Calvo García, Marketing & Event Manager de Joyerías Calvo

¿Cuáles son las principales ventajas que tiene, y también los principales errores que se cometen a la hora de comenzar a vender por internet?

Para nosotros es un gran amplificador y un gran catálogo, digamos que por un lado nos permite llegar a nuevos públicos que saben lo que buscan y por otro, dar a conocer la oferta a alguien que aún no sabe que comprar, desde la comodidad del sofá de su casa o cualquier otra parte.

Sobre los errores, es imposible dejar de cometerlos, la venta online es algo que no para de cambiar lo que hace que sea "nuevo todo el rato" y hay muchas veces que te la tienes que jugar y puedes tomar decisiones que arrastres durante años. Diría que eso también puede ser un gran error, tardar en rectificar.

¿Crees que en Galicia las empresas se han adaptado, o se están adaptando bien, al e-commerce?

Creo que en Galicia hay mucho talento, de empresas de siempre y otras emergentes que lo hacen genial y venden por todo el mundo. Entiendo que hay comercios que no se han adaptado por falta de capacidad o necesidad pero también tenemos grandes ejemplos como La Crisálida, que a pesar de ser un negocio muy tradicional ha sabido entender genial lo digital.

El próximo 12 de marzo participas en la jornada Erros x Aprendizaxes en Palexco. ¿Qué importancia tiene que se celebren este tipo de jornadas en las que los negocios pueden compartir sus experiencias?

Es super necesario tanto para los asistentes como para los ponentes. Por un lado para humanizar a las marcas y que el público entienda que aunque tratemos siempre de proyectar que todo está bien, siempre pasan cosas por detrás y es lo normal.

Para las empresas que exponemos, un poco lo mismo, darnos cuenta de que no somos los únicos que nos equivocamos, aprender a relativizar y también para conectar, aunque en el digital estamos hiperconectados, a veces te ves solo en la toma de decisiones.

¿Cuál dirías que ha sido el error más importante del que ha aprendido Joyerías Calvo a la hora de desarrollar su negocio? Si es que se puede contar sin desvelar el contenido de la jornada de la próxima semana…

Siento que todos los errores forman parte del camino, y no entender eso puede ser en sí mismo un error. Igualmente, como comentaba antes, creo que es importante ser ágiles a la hora de cambiar si algo no funciona, saber irse a tiempo y saber elegir.