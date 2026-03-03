OGS seguirá al frente de Parque Ferrol y asume la gestión de Meixueiro

Óptima Global Services (OGS) continuará gestionando Parque Ferrol tras la reciente adquisición del activo por parte del inversor inmobiliario internacional Redevco, que ha decidido mantener a la compañía al frente de la dirección operativa y gerencial del parque. Además, OGS asumirá también la gestión de Meixueiro Retail Park, otro de los activos incluidos en la última operación de Redevco en España.

La firma desempeña la gerencia de Parque Ferrol desde noviembre de 2018. En estos años, el activo ha experimentado una evolución positiva, especialmente en ventas y afluencias. El parque cerró 2025 con cifras récord, superando los 37 millones de euros en ventas -excluido el hipermercado- y registrando un crecimiento anual del 5,2%, impulsado por una estrategia comercial activa y una adaptación constante a los hábitos de consumo.

Con 28.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) y 19 operadores, Parque Ferrol ha conseguido consolidarse como un referente comercial en su área de influencia. Su oferta combina hipermercado, bricolaje y medianas superficies especializadas como MediaMarkt, Sprinter o C&A, junto a una galería enfocada en servicios y compra cotidiana.

La incorporación de Meixueiro Retail Park supone un nuevo proyecto para OGS en Galicia. La compañía aplicará su modelo de gestión integral con el objetivo de reforzar el posicionamiento comercial del activo, optimizar su rendimiento y potenciar su competitividad en un entorno marcado por la transformación del consumo.

Con esta incorporación, OGS gestionará cinco activos comerciales en Galicia -Travesía de Vigo, A Laxe, A Barca, Parque Ferrol y Meixueiro- consolidándose como la gestora con mayor presencia operativa en la comunidad.

OGS es una compañía española con más de 20 años de trayectoria en la gestión integral de activos inmobiliarios comerciales. Con presencia en todo el territorio nacional, trabaja para propietarios y fondos internacionales, desarrollando funciones de gerencia, asset management y comercialización, entre otras, con el objetivo de optimizar el rendimiento y la revalorización a largo plazo de los activos bajo su gestión.