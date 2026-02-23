El BNG logra en el Congreso una resolución para garantizar la actividad de Losán en Curtis (A Coruña)

El BNG ha conseguido sacar adelante en el Congreso una iniciativa para garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo en el Grupo Losán, en plena crisis de la compañía maderera.

La propuesta, defendida por el diputado Néstor Rego, reclama al Gobierno central un papel activo a través de la SEPI en el diseño de un plan de viabilidad que asegure el futuro industrial del grupo.

"Los recursos públicos no pueden servir para sanear las cuentas de las empresas y que luego estas se marchen a otro lugar", afirmó Rego durante el debate parlamentario.

La Cámara Baja aprobó también un segundo punto para impulsar mecanismos que eviten la deslocalización de empresas que reciben ayudas públicas.

La iniciativa pone el foco en la situación del Grupo Losán, que cuenta en Galicia con dos fábricas, en Curtis y Vilasantar, y más de 200 trabajadores.

Durante la pandemia de la COVID-19, la compañía recibió 21,6 millones de euros en un préstamo participativo y 13,4 millones en otro ordinario, además de 7 millones del Igape y 19 millones en avales del ICO.

Pese a ello, según denunció el diputado nacionalista, la empresa cerró 2022 con una facturación de 343,6 millones y beneficios, pero apenas tres años después atraviesa una grave crisis.

En la actualidad, hay trabajadores que acumulan cuatro meses sin cobrar sus salarios, en un contexto marcado por el incumplimiento del plan de reestructuración de deuda y el inicio de despidos colectivos.

"No solo están en riesgo los puestos de trabajo, sino también el conocimiento y la experiencia de un grupo que fue referente del sector de la madera durante décadas", advirtió Rego.

El texto aprobado insta al Gobierno, concretamente a los ministerios de Industria y Hacienda, a establecer canales de comunicación con la dirección de la compañía, la Xunta y los comités de empresa de Aserpal y Losán, para participar en la elaboración de un plan que garantice la actividad industrial y el empleo.

Asimismo, reclama evaluar el resultado de las inversiones públicas en el sector industrial y promover reformas que impidan que las empresas beneficiarias de fondos públicos recurran a ERE, cierres o traslados.

Mientras tanto, el comité de Industrias Losán ha convocado una nueva movilización para reclamar el pago de las nóminas adeudadas y exigir responsabilidades a las administraciones implicadas. La protesta tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero, a las 12:00 horas, ante las oficinas centrales del grupo en la calle Casares Quiroga de A Coruña.

La representación legal de la plantilla denuncia que la empresa continúa ofreciendo información "vaga e inconcreta" sobre su futuro y advierte de la incertidumbre que pesa sobre cientos de familias del entorno rural.

"Estamos ante una crisis que supera el conflicto laboral", subrayan, al tiempo que avanzan que mantendrán las movilizaciones y las reuniones con la parte empresarial y las administraciones hasta lograr "respuestas veraces y compromisos reales" para reactivar la actividad.