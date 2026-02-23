Aprobado el plan para crear 173.000 metros cuadrados de suelo empresarial en Coristanco (A Coruña)

La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso para dotar a Coristanco, en A Coruña, de suelo industrial. El Consello aprobó de forma definitiva el Plan estructurante de ordenación del suelo empresarial (PEOSE) del futuro parque empresarial del municipio, lo que permitirá desarrollar 173.153 metros cuadrados de superficie industrial con una inversión global superior a 12,5 millones de euros.

Con esta aprobación, la Administración autonómica podrá iniciar este mismo año el procedimiento para la expropiación de los terrenos, un proceso que se extenderá a lo largo de 2026 y comienzos de 2027.

En paralelo, la sociedad pública Xestión do Solo de Galicia (Xestur) ya ha licitado el contrato para redactar el proyecto de urbanización, con la previsión de sacar a concurso las obras en el segundo semestre de 2027.

El nuevo parque empresarial de Coristanco está recogido en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar el tejido productivo con más suelo industrial, bajo un modelo de desarrollo ordenado, eficiente y respetuoso con el entorno.

El objetivo es atraer inversiones, generar empleo y favorecer el equilibrio territorial.

Refuerzo para Bergantiños

La actuación en Coristanco se suma a otros proyectos en marcha en la comarca de Bergantiños. A los 173.153 metros cuadrados previstos en este municipio hay que añadir la ampliación del parque empresarial de Bértoa, en Carballo, que incorporará 629.587 metros cuadrados, así como el parque empresarial de Cabana de Bergantiños, con 267.216 metros cuadrados.

En el conjunto de la provincia de A Coruña, la Xunta está tramitando cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo empresarial, dentro de su planificación para ampliar la oferta industrial y dar respuesta a la demanda de empresas que buscan implantarse o crecer en el territorio gallego.