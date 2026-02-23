Alfonso Rueda sobre Altri: "Si consigue suministro eléctrico, habría que abrir un nuevo expediente"

El pasado viernes, 20 de febrero, la Xunta anunció el inicio del proceso para archivar el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso (Lugo), debido a la falta de conexión eléctrica. Se trata de un escenario que ya había sido advertido meses atrás, cuando la Xunta señaló que, sin suministro eléctrico, el proyecto resultaba "inviable".

En relación con este asunto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue preguntado este lunes durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta. Al ser cuestionado sobre si el proyecto podría continuar en caso de que la empresa garantizase el suministro eléctrico por otras vías, Rueda indicó que, de ser así, se trataría de otro procedimiento administrativo: "Si consigue suministro eléctrico, habría que abrir un nuevo expediente y volver a iniciarse todo el proceso".

Asimismo, a la espera del archivo definitivo por parte de la Consellería de Economía— ya que se ha abierto un plazo de alegaciones— el presidente fue preguntado sobre si en el acuerdo firmado entre la Xunta y la empresa existía alguna cláusula que contemplase compensaciones por no ejecutar el proyecto. "Conozco el acuerdo y tiene un carácter de confidencialidad que no me permite manifestarlo, pero ese no es el problema. No hay ningún tipo de compensación prevista", respondió.

Por último, Rueda ha vuelto a lamentar la postura del Gobierno central, al que reprocha haber dejado a la provincia entera, la de Lugo, sin conexión eléctrica para seguir desarrollando tanto nuevos proyectos como ampliaciones de proyectos industriales. "Los que licitan suelen olvidar las consecuencias", concluyó.