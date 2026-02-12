Ofrecido por:
Touro (A Coruña) cuenta desde hoy con un supermercado Eroski City
El local está ubicado en la rúa Isabel II, nº 21, de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas de lunes a sábados
El concello coruñés de Touro cuenta desde hoy jueves con un supermercado Eroski City, una de las enseñas de franquicia de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. El supermercado está ubicado en la rúa Isabel II, en el número 21, y estará abierto de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas de lunes a sábado.
La apertura responde a un cambio de enseña de Aliprox a Eroski City, una remodelación que supuso una ampliación de la gama de frescos del establecimiento.
"Gracias a esta reforma, el nuevo Eroski City de Touro ofrece a los vecinos más productos de proximidad y de primera calidad, así como ofertas exclusivas a través de la tarjeta de fidelización Eroski Club, con descuentos acumulables de entre el 4% y el 6% en sus compras. Un cambio que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes de la zona", destacó el director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski, Florentino Vázquez.
El establecimiento ofrece ahora 4.500 referencias de marcas líderes, propias y productos frescos, disponibles en sus secciones de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería con servicio de venta en porción.
La tienda dispone de una sala de ventas de 211 metros cuadrados y cuenta con un equipo de cuatro profesionales para dar atención personalizada a los vecinos de la localidad.
La compañía gallega cerró el 2025 con 91 franquicias activas, de las cuales seis son aperturas de ese último año. Desde Vegalsa-Eroski prevén mantener este ritmo de inauguraciones y apostar en sus tiendas por proyectos en línea con las tendencias del sector, como la automatización, digitalización y productos locales y fáciles de preparar.