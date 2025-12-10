Más de 100 agentes del cambio impulsan la comunicación positiva del rural gallego en MEGA

El Museo MEGA acogerá el próximo 13 de diciembre la jornada Comunicación Rural Sustentable, una iniciativa de la Fundación Galicia Sustentable impulsada por Hijos de Rivera, que reunirá a profesionales de la comunicación y líderes de proyectos rurales para repensar cómo se comunica el medio rural gallego.

La cita nace tras las conclusiones del Foro Rural Sustentable, donde se destacó la necesidad de romper estereotipos y poner en valor historias auténticas, productos únicos y oportunidades de desarrollo sostenible.

Durante el evento se abordarán nuevos enfoques narrativos, casos de éxito y herramientas para comunicar el rural desde la autenticidad, la innovación y la diversidad.

Participarán jóvenes ganaderas y agricultoras como Lucía Casal, Lucía Martínez y Beatriz Rodríguez, que compartirán cómo su manera de vivir y comunicar el rural está cambiando la percepción del sector primario.

Las sesiones incluirán debates sobre cómo conectar personas, proyectos y oportunidades entre territorios, la construcción de marcas rurales con valores y alma, y el compromiso del tejido empresarial gallego con el medio rural, con la participación de representantes de Hijos de Rivera y ABANCA.

También contará con la intervención de Javier Cebreiros, que reflexionará sobre la capacidad de la comunicación para transformar el entorno y la cultura.

El evento reconocerá el trabajo de dos divulgadoras digitales, Laura Vallejo y Elia Lugilde, por su comunicación auténtica y actual del rural, en conversación con Nuska Chousa, galardonada en la primera edición.

Según Marcos Pérez, director de Galicia Sustentable, "el futuro del rural depende de cómo lo contamos. Este evento es un paso esencial para construir una narrativa que inspire acción y cambio".