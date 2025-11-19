Santiago se convierte en el epicentro empresarial de Galicia con una nueva edición de 100 Consejos Santander

Este encuentro empresarial de referencia reúne a 10 ponentes que harán reflexiones sobre el mundo económico durante 20 minutos a lo largo de toda una mañana

El Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia se convierte hoy en el epicentro del liderazgo empresarial de Galicia, ya que Santiago de Compostela recibe una nueva edición del encuentro 100 Consejos - Santander, una cita que reúne a algunas de las figuras más influyentes del tejido económico español y gallego.

El evento, organizado por Libredón Formación & Consultoría Empresarial y con el apoyo de la Xunta de Galicia, se celebrará entre las 09:30 y las 14:30 horas, ofreciendo una jornada intensa dividida en cuatro bloques de conversaciones y ponencias, además de un espacio de networking.

Conversaciones con líderes de primer nivel

La jornada arrancará con la bienvenida de Joaquín Dosil, presidente de Libredón, y Rocío Pazos, directora territorial del Banco Santander, para dar paso al primer bloque de diálogos con directivos de grandes compañías. Entre ellos estarán:

Iker Barricat , presidente de The Adecco Group España

, presidente de The Adecco Group España Ángeles Aguilar , CEO de Grupo ATValor

, CEO de Grupo ATValor Antonio Agrasar, CEO de Plexus Tech

Estos ejecutivos abordarán los desafíos actuales en materia de talento, transformación digital y liderazgo.

Los “10 Consejos” de referentes empresariales

El formato característico del encuentro, basado en intervenciones centradas en “10 consejos”, marcará los bloques II y III. En ellos participarán:

Isabel Tocino , consejera y vicepresidenta de Santander España

, consejera y vicepresidenta de Santander España Joaquín Pérez , presidente y CEO del Grupo Pérez Rumbao

, presidente y CEO del Grupo Pérez Rumbao Beatriz Álvarez , presidenta de Liga F

, presidenta de Liga F Fernando Maudo, presidente de Kiabi España–Portugal

Tras un coffee-break, las ponencias continuarán con recomendaciones estratégicas en ámbitos como gestión corporativa, sostenibilidad, industria, retail y deporte profesional.

Cierre institucional con Alfonso Rueda

El último bloque de conversaciones incluirá las intervenciones de:

Rafael Juan , CEO de Vicky Foods

, CEO de Vicky Foods Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp

La clausura será a cargo del décimo ponente, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, quien ofrecerá sus propios “10 consejos” sobre liderazgo en la gestión pública y el desarrollo territorial.

El programa destaca también por la amplia red de patrocinadores —entre ellos Santander, Adecco, Orona, Grupo Eulen o Viaqua— y colaboradores como Gadisa, IFFE Business School, Santiago en Vivo y Quincemil, medio colaborador del evento.