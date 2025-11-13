Executivas Galicia reúne en Santiago a 200 directivas, emprendedoras y jóvenes profesionales

Executivas de Galicia celebró ayer su 15º aniversario con el I Congreso de Executivas de Galicia, una jornada que reunió en el Hostal dos Reis Católicos a más de 200 directivas, emprendedoras, jóvenes profesionales y representantes institucionales bajo el lema '15 anos sementando referentes'.

El encuentro sirvió para reflexionar sobre el papel de las mujeres en la economía y la sociedad gallega, con mesas dedicadas a la innovación, sostenibilidad, bienestar y la creación de alianzas. El evento, además, medirá su huella de carbono, reforzando el compromiso de la organización con la sostenibilidad y el impacto positivo.

El Hostal dos Reis Católicos acogió la celebración del Congreso Quincemil

El acto fue inaugurado por la presidenta de Executivas de Galicia, Carmen Costas, acompañada por representantes de la Xunta de Galicia, la Delegación del Gobierno, las diputaciones, los concellos y el ámbito universitario.

La presidenta destacó en su intervención la importancia de seguir generando referentes femeninos y espacios de encuentro que impulsen la igualdad de oportunidades.

“Este congreso nace con una vocación clara: ser un punto de encuentro y de impulso. Un lugar donde compartir experiencias, tender puentes entre generaciones y reforzar una red de mujeres líderes que contribuyan activamente al futuro de Galicia”, señaló.

También agradeció la implicación de las entidades colaboradoras: Xunta de Galicia, Delegación del Gobierno, Paradores, Caixa Rural Galega, Control Vertical, Grupo Breogán, Xeal, Gadis, Galaica, Coca-Cola, Quincemil, Bosquia, Elsa Muñiz y Gingerly Marketing.

Intervención de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia Cedida

Destacó que “su compromiso demuestra una visión compartida: la de una Galicia moderna y competitiva, que entiende que la diversidad y la igualdad son pilares esenciales para un crecimiento sostenible”.

A su paso, intervino Virginia Romero Calleja, copywriter, storyteller, mentora y formadora, quien hizo un recorrido por la historia de la asociación bajo el título 'Hacia 15 años sembrando 15 referentes'.

En su intervención, recordó los orígenes de Executivas de Galicia y rindió homenaje a las socias fundadoras, destacando que “las grandes transformaciones comienzan con un gesto sencillo: reunirse. Porque cuando las mujeres se organizan, florecen los cambios”. Romero subrayó además la importancia de la red de Executivas como espacio de apoyo y crecimiento compartido.

Virginia Romero Calleja durante su intervención Cedida

El programa del congreso combinó reflexión, inspiración y oportunidades de conexión. Las conversaciones 'Juniors para ser referentes' abrieron el turno de intervenciones con jóvenes profesionales del programa Executivas Junior.

Mesa redonda 'Juniors para ser referentes' Cedida

El diálogo puso de relieve la importancia del acompañamiento intergeneracional y del papel de la red como espacio de crecimiento profesional. Las participantes compartieron experiencias personales y coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas formas de liderazgo basadas en la empatía, la colaboración y la flexibilidad.

La mesa redonda 'El valor de las personas y su bienestar' reflexionó sobre la importancia de situar a las personas en el centro de las organizaciones.

Las ponentes coincidieron en que “si las personas crecen, crece la empresa”, destacando que el verdadero liderazgo pasa por demostrar de manera genuina que cada persona importa y aporta.

Mesa redonda 'El valor de las personas y su bienestar' Cedida

Se puso de relieve que el bienestar nace del reconocimiento: cuanto más valoradas se sienten las personas, mayor es su compromiso, productividad y satisfacción.

Crear entornos laborales saludables, cuidar la experiencia desde el primer día y fomentar la confianza fueron algunos de los aspectos más destacados. También se abordó la visión de las nuevas generaciones, que entienden el bienestar desde una perspectiva más amplia, basada en el equilibrio emocional, el propósito y la autenticidad.

La mesa redonda 'El valor del rural de Galicia' puso el foco en la necesidad de fomentar la actividad económica en el medio rural y de reconocer su papel esencial en sectores como el cárnico, el pesquero o el vitivinícola.

Se destacó que el rural gallego representa una oportunidad, no un abandono, un espacio donde se están generando nuevos proyectos y modelos de desarrollo sostenibles. Las ponentes coincidieron en que, gracias a la conectividad y la innovación, hoy es posible vivir en y del rural, revalorizando los orígenes y contribuyendo al equilibrio territorial de Galicia.

Posteriormente, se celebró la mesa redonda 'Sembrando alianzas para cultivar el futuro'. La jornada incluyó también la charla inspiradora de Xisela Aranda, directora de Deportes de la Deputación de Pontevedra, y la presentación de la iniciativa medioambiental de Bosquia, que puso de relieve la dimensión sostenible del evento.

Premios Executivas de Galicia

Uno de los momentos más destacados del congreso fue la entrega de los X Premios Executivas de Galicia, que reconocen a mujeres y colectivos que contribuyen al avance del liderazgo femenino.

La ceremonia contó con la participación de la directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta, María Quintiana Pérez, quien hizo entrega de los galardones junto a la presidenta de Executivas de Galicia.

En la categoría individual, el premio recayó en Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, por su compromiso con la innovación, la excelencia empresarial y el impulso del talento femenino.

En la categoría colectiva, el galardón fue para la asociación Mulleres do Seu, por su labor de visibilidad, empoderamiento y desarrollo profesional de las mujeres del rural gallego. Ambas premiadas recibieron una escultura del artista Miguel Couto, titulada Fémina, que simboliza el triunfo personal de la mujer.

El congreso fue clausurado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, que puso el broche final a una jornada dedicada al liderazgo femenino, la innovación y la creación de referentes en Galicia.

Tras la clausura, se celebró un cóctel y sesiones de speed mentoring, en las que directivas y jóvenes profesionales compartieron experiencias y contactos, reforzando la red de liderazgo femenino gallego.