Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia: "Necesitamos que las nuevas generaciones crean que pueden crecer"

Santiago de Compostela acogerá este 12 de noviembre el Congreso de Executivas de Galicia, que celebra su 15º aniversario consolidándose como un referente en el impulso del liderazgo femenino. Bajo el lema “15 anos sementando referentes”, la jornada reunirá en el Hostal dos Reis Católicos a empresarias, directivas, mentoras y jóvenes profesionales para reflexionar sobre innovación, sostenibilidad, bienestar y liderazgo con perspectiva de género.

El encuentro incluirá ponencias, mesas redondas y espacios de networking que destacarán el valor de las alianzas, el talento y la transformación del tejido empresarial gallego. Además, se entregarán los Premios Executivas de Galicia 2025, que reconocerán a Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, y al colectivo Mulleres do Seu, por su contribución al empoderamiento femenino en el rural.

Este encuentro supone un "punto de inflexión" para esta asociación presidida por la abogada Carmen Costas, quien el pasado 30 de mayo tomó el relevo a Carla Reyes Uschinsky, quien lideró Executivas durante los últimos 12 años. El objetivo de este foro es visibilizar la realidad de la mujer profesional, poniendo el foco en el talento emergente, el rural y en el fortalecimiento de las alianzas.

Este miércoles celebráis un foro muy especial bajo el lema “15 años sembrando referentes”. ¿Qué significa para Executivas de Galicia este primer foro?

Este foro significa un punto de inflexión después de 14 años ya cumplidos y caminando en el décimo quinto de unión de las socias. La asociación ha tenido el privilegio de ser fundada por unas personas hace casi 15 años, unas mujeres con mucha iniciativa y ha ido creciendo de manera exponencial superando las 300 socias. Tradicionalmente se hace la comida de Navidad y diferentes networkings. eventos por toda Galicia pero a la gente le cuesta a veces desplazarse por motivos laborales de conciliación etcétera y este primer congreso que es incluso por la tarde intenta ser un punto común para que todas las socias de Galicia o que trabajan fuera de Galicia se puedan desplazar y hacer este networking conjunto. Llevamos ya un aforo confirmado de más de 200 asistentes, con lo cual va a ser un punto de reunión importante para la asociación después de todo este trabajo en estos 15 años.

Te pusiste al frente de la presidencia en junio tras la presidencia de Carlas Reyes durante todos estos años. ¿Cómo han sido estos primeros meses?

Están siendo muy intensos, Carla llevaba 12 años al frente, hicimos el traspaso de poderes. Hay muchas cosas que puedes conocer como socia o estando en la junta pero cambia el prisma cuando tienes que asumir una nueva junta directiva. Queremos mantener los proyectos del pasado, los que están funcionando, y darles un impulso. Hay que establecer las líneas sobre las que se quieren trabajar.

"El hilo que une el congreso para nosotras es la realidad de la mujer profesional en estos momentos en Galicia"

El programa aborda temas como el bienestar, el valor del rural y las alianzas. ¿Qué hilo une todos estos debates?

El hilo que une el congreso para nosotras es la realidad de la mujer profesional en estos momentos en Galicia. hay una mesa de talento senior y talento junior, de cómo podemos ayudar, qué cambios se han visto, cómo se puede promocionar. Es ese hilo conductor de cómo pueden aprovechar las nuevas generaciones, las experiencias y el talento y todo aquello que ya hemos pasado las de más edad.

Y después, el rural es otra realidad que tenemos en Galicia. Hay muchísimo talento en el rural, pero por la dispersión geográfica que hay en Galicia y lo que tardas a veces en llegar de un sitio a otro, a veces se sienten un poco aisladas. Nosotros tenemos más de 300 socias, pero Ourense y Lugo están con una diferencia en representación muy acusada y queremos ver cómo se puede colaborar con las asociaciones que ya existen en el rural, con mujeres del rural para potenciar también la asociación en estas áreas.

Hay otra mesa que sería la de personas. Centrado en temas como la conciliación, el acceso a ciertos puestos por parte de mujeres, y como evitar situaciones que se daban hace años para que no se repitan.

Finalmente, tenemos una mesa con la participación del Club Nordés de Coruña, el Círculo de Empresarios de Vigo, empresarias de Galicia y Ejecutivas, en l que acercaremos nuestro punto de vista y cómo ha cambiado la imagen de estos clubs financieros, que siempre han estado presididos por hombres.En A Coruña es la primera vez que está una mujer, con Ángeles Ríos; en Vigo sí es la segunda presidenta mujer. Se trata de ver qué problemas hemos detectado, qué puntos consideramos que trabajando conjuntamente se pueden reforzar o se pueden mejorar para entre todos hacer una sociedad civil mejor para todos, mujeres y hombres.

En estos años, ¿qué cambios reales ha visto en la presencia de mujeres en puestos de decisión en las empresas gallegas?

Sí que es cierto que cada vez hay más representación femenina, pero creo que tenemos interiorizado el discurso de que hay que romper los techos de cristal, hay que apostar por el talento femenino, hay que... pero lo cierto es que no va tan rápido como se podría esperar. El porcentaje no representa el tiempo que se lleva tratando estos temas en la sociedad. Entonces, sí hay más representación femenina en puestos de responsabilidad, sí han mejorado las cifras, pero igual no a la velocidad que se esperaría con todo el trabajo que se ha hecho desde diferentes administraciones y sector privado.

Se hablará también de “sembrar referentes”. ¿Qué hace falta para que una mujer se convierta en referente en su ámbito profesional?

Abrir puertas. Podríamos hablar del síndrome del impostor, pero realmente necesitamos que las nuevas generaciones que vienen llenas de talento crean que pueden crecer, crean que pueden llegar a diferentes puestos y ya no solo las referentes actuales que tienen, sino que pueden llegar más lejos aún. Entonces es muy importante, yo creo que la mentorización, el acompañamiento y el estar ahí para todas aquellas mujeres que quieren desarrollar una carrera profesional. A veces consideran que tienen trabas o impedimentos o que no van a ser capaces.

También se abordará el bienestar en las organizaciones. ¿Cree que las empresas gallegas están avanzando hacia modelos más humanos y sostenibles? empresas esfuerzo

Las empresas gallegas están haciendo un esfuerzo por ser más sostenibles y por avanzar en esas líneas. Algunas de las ponentes que tenemos en esa mesa, sus empresas han recibido distintos premios a lo largo de los años por el buen ambiente laboral, por otros aspectos. Y creo que sí se está trabajando cada vez más en esas líneas. Incluso nosotras en el Congreso vamos a calcular la huella de carbono y, hacia finales de año, cuando tengamos todas las cifras, organizaremos también alguna medida para dar ese retorno a la huella.

"A veces cuando se ofrecen puestos directivos son rechazados porque la mujer considera que no está preparada o que tiene cargas que le van a impedir desarrollar esas funciones"

Comentabas que la presencia de mujeres en puestos directivos es mayor pero no crece al ritmo esperado ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo romper el techo de cristal?

Todo depende del apoyo, la mentorización, el acompañamiento... A veces cuando se ofrecen puestos directivos son rechazados porque la mujer considera que no está preparada o que tiene cargas que le van a impedir desarrollar esas funciones y yo creo que debemos hacerlo con asesoramiento, con mentalización.. Acompañarlas, decirles que pueden. Al final es una cuestión de organización, de coordinación, de recursos dentro de la empresa y de las familias. Es vital que haya una conciliación con coordinación.

La mesa final hablará de “sembrar alianzas”. ¿Qué tipo de colaboración entre entidades y redes de mujeres considera más necesaria hoy? El apoyo a los proyectos comunes e iniciativas comunes

El apoyo a los proyectos comunes, el pensar en iniciativas también en las cuales podamos colaborar entre todos. Estos clubs financieros tradicionalmente eran más masculinos, pero ahora hay representación femenina, tanto en socias como en las juntas directivas, incluso ahora en las presidencias es mayor. Pero yo creo que hay que participar, hay que visibilizar todo ese talento femenino y colaborar entre todos y todas. Se trata de ver hasta dónde puede llegar cada asociación, porque cada una tiene sus recursos, y pensar en iniciativas individuales y conjuntas para poder desarrollar todo ese talento.

Mencionabas al principio la participación de perfiles juniors ¿Qué le dirías a una joven que esté iniciando o haya iniciado recientemente su carrera profesional?

En primer lugar, que se pare y reflexione. Dentro del programa Executivas Junior, yo mentorizo a alguna persona y es muy importante sentarse con ellas, decirles que se pueden equivocar, que equivocarse es bueno. Tienen que pensar que es una carrera de fondo, pensar hasta dónde quieren llegar y cómo quieren llegar y que no se tienen que dejar llevar por corrientes, por si está de moda este máster... sino hacer un listado de sus prioridades profesionales y vitales, tanto de si quieren viajar al extranjero, si quieren quedarse en Galicia, si quieren estar por España, si están dispuestas a estar unos años desplazados y luego volver, si quieren emprender...

Es decir, tienen que hacer primero una reflexión muy importante, que para esto también ayuda este programa, sentarse, pensar y valorar distintos aspectos, valorar el corto y medio plazo, aunque a largo quieran otra cosa. Pero sobre todo que tengan en cuenta que toda experiencia es buena, la positiva y la negativa. De todo se aprende. A veces es bueno si cambias, por ejemplo de un trabajo a otro. En situaciones así puedes pensar que te has equivocado, porque eso no es lo que quieres, pero ya has aprendido. Es algo muy positivo el saber lo que no quieres, más que lo que quieres.



