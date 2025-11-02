Un sistema desarrollado en Galicia permite reducir el ruido de las terrazas de bares y restaurantes

IASO Galicia, una empresa con sede en Tabeaio (A Coruña), ha comenzado a instalar en la ciudad una patente gallega que promete transformar la manera en la que restaurantes y cafeterías gestionan el ruido en sus terrazas. Se trata de Absorbrella, un sistema desarrollado íntegramente en Galicia que se aplica en toldos, parasoles, pérgolas y otros formatos de protección solar exterior y que está siendo probado en diferentes ciudades españolas, entre ellas A Coruña.​​

El avance técnico se centra en reducir los niveles sonoros provenientes de espacios de hostelería y ocio ubicados en zonas urbanas sensibles, una cuestión que habitualmente causa molestias a los residentes. Según sus desarrolladores, los ensayos realizados en laboratorios independientes como AITEX y Tecnalia arrojan que este sistema puede absorber totalmente el ruido ambiental y mejorar el confort térmico de los clientes en hasta un 89% respecto a soluciones convencionales.​​

La tecnología Absorbrella ya ha comenzado a instalarse en terrazas coruñesas como parte de proyectos piloto, con el objetivo de facilitar la convivencia entre los establecimientos y los vecinos sin recurrir a modificaciones urbanas costosas ni afectar el funcionamiento habitual de los negocios. El sistema, realizado con materiales europeos, aspira a consolidarse no solo en A Coruña, sino también en otras ciudades como Vigo, Barcelona o Málaga.​​

El contexto de crecimiento de la hostelería coruñesa y las recurrentes reclamaciones por ruido hacen de Absorbrella una iniciativa seguida de cerca por asociaciones vecinales y empresariales. IASO Galicia, responsable de la instalación en la zona noroeste, plantea que la solución puede marcar un antes y un después en la gestión acústica urbana a nivel local, aunque su impacto final dependerá, como suele ocurrir en estos casos, de la aplicación real y de la aceptación social y comercial.