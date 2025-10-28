Abanca gana 670 millones hasta septiembre y alcanza una rentabilidad del 15,1%

Abanca cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio atribuido de 670,4 millones de euros, lo que supone una rentabilidad (ROTE) del 15,1%.

El banco atribuye estos resultados al crecimiento eficiente del negocio y a la buena gestión del balance, consolidando su posición entre las entidades más rentables del mercado ibérico.

El volumen de negocio total superó los 134.000 millones de euros, con un crecimiento del 5,6% interanual y un sólido desempeño en España y Portugal. El crédito a clientes aumentó un 6,3%, mientras que los recursos de clientes subieron un 5,2%, alcanzando los 81.758 millones.

Además, las nuevas formalizaciones de préstamos crecieron un 52,6% en particulares y se duplicaron en empresas, con incrementos de cuota en ambos países.

El banco logró captar más de 118.000 nuevos clientes en lo que va de año, un 17% más que en 2024, y el 70% procede de fuera de Galicia.

La satisfacción de los nuevos usuarios se mantiene alta: el 64% puntúa con 9 o más sobre 10 su relación con Abanca, y el índice de recomendación creció 4 puntos.

En materia de solvencia, el capital CET1 se situó en el 13,3%, con más de 2.000 millones de euros por encima de los requisitos regulatorios. La morosidad se redujo al 2,2% y la cobertura de activos dudosos alcanzó el 81,8%, lo que refleja la buena calidad de los activos y la prudencia en la gestión del riesgo.

En cuanto a sostenibilidad, Abanca reforzó su compromiso con el entorno con un plan de apoyo a los afectados por los incendios del verano, dotado con 150 millones en financiación y 1 millón en donaciones. También lanzó una nueva edición del Programa de Educación Financiera, que llegará a más de 220.000 personas en toda España, en colaboración con Afundación.

El banco mantiene un perfil financiero sólido y una estructura de financiación principalmente minorista, con niveles de liquidez y cobertura muy por encima de los estándares europeos.

Además, las principales agencias de rating, como Moody’s, han mejorado su calificación hasta la categoría A, reforzando la confianza en la entidad.