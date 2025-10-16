Ofrecido por:
Galicia bate récord con 75 nominadas en los premios Top 100 Mujeres Líderes
Las votaciones ya han empezado y durarán hasta finales de diciembre. La comunidad cuenta con referentes en todas las categorías y ya acumula diez Top 100 honoríficas
Galicia ha batido todos los récords este año en Las Top 100 Mujeres Líderes, los principales premios de talento femenino en España, organizados por EL ESPAÑOL. Si en la pasada edición 12 gallegas lograban hacerse con el galardón de una lista de nominadas que ascendía hasta 57, este 2025 el número de nominadas escala hasta 75, con importantes representantes en todas las categorías.
Las Top 100 se componen de diez ganadoras de cada categoría, más 10 extra que pertenecen al "Top 10 exterior", mujeres españolas que no están viviendo en el país. Las votaciones de este año ya han comenzado y durarán hasta el 28 de diciembre. La entrega de los premios se hará en una gala a principios de 2026, celebrada en Madrid.
Las 75 nominadas gallegas
Top 10 exterior:
- Ana Cebreiro Gómez
- Ángela de la Cruz
- Sonia Villapol
Académicas e investigadoras:
- África González
- Amparo Alonso
- Ana Freire
- Carmen Martínez
- Elena Neira
- María Novo Villaverde
- Minia Manteiga
- Pilar Álvarez Barbeito
- Sonia Villapol
- Verónica Bolón Canedo
Alta dirección:
- Dora Casal
- Rosa Carabel
- Rosa Carril
Cultura y artes escénicas:
- Elena Ochoa
- Emma Lustres
- Luisa Castro
- Luz Casal
- Nerea Barros
- Teresa Fernández Valdés
Directivas:
- Almudena Justo
- Ángeles Mera
- Clara Pombo
- Gabriela González Márquez
- María Borrás
- Melisa Pagliaro
- Mónica Rey
- Patricia Argerey
- Paz Comesaña
Empresarias:
- Adriana Domínguez
- Cristina Varela
- Elsa Urquijo
- Emma Lustres
- María Gómez Franqueira
- Patricia García González
- Raquel Cortizo
Función pública:
- Andrea González Pérez
- Ángeles Ríos
- Felipa Jove
- Flora Pérez Marcote
- Inés González Martínez
- Mafalda Soto
- Mar Medeiros Cuiña
- Mónica Chao
- Sofía Toro
- Susana Pérez Iglesias
Políticas:
- Covadonga Toca
- Fabiola García
- Inés Rey García
- Mar Sánchez Sierra
- María Jesús Lorenzana
- Marta Rivera de la Cruz
- Susana López Abella
- Yolanda Díaz
Medios de comunicación:
- María Lamela
- María Rey
Ocio y deporte:
- Ana Peleteiro
- Julia Benedetti
- Susana Rodríguez Gacio
- Teresa Abelleira
- Teresa Portela
Startups:
- Águeda Ubeira
- Carlota Corzo
- Cristina GIl Rey
- Diana Lameiro
- Diana Pardo Varela
- Lara Neira
- Josefa de León
- María Couto
- María Cudeiro
- Mónica Seara Seara
- Silvia Sánchez Añón
- Tatiana López
- Yaiza Canosa
Ya son 10 gallegas Top 100 honorarias
Además de las numerosas ganadoras de las últimas ediciones, ya hay 10 gallegas o afincadas en Galicia que son Top 100 honorarias, es decir, que han sido seleccionadas tres veces (el máximo). Se trata de María José Alonso, Purificación García, Eva Fernández, Marisol Soengas, Julia Otero, Ana Pastor Julián e Irene Milleiro.
El año pasado se sumaron a esta lista Carmen Lence, Marta Ortega y Almudena López del Pozo, y en esta edición de los premios optan a serlo Adriana Domínguez y Ana Peleteiro, entre otras.