Galicia bate récord con 75 nominadas en los premios Top 100 Mujeres Líderes

Galicia ha batido todos los récords este año en Las Top 100 Mujeres Líderes, los principales premios de talento femenino en España, organizados por EL ESPAÑOL. Si en la pasada edición 12 gallegas lograban hacerse con el galardón de una lista de nominadas que ascendía hasta 57, este 2025 el número de nominadas escala hasta 75, con importantes representantes en todas las categorías.

Las Top 100 se componen de diez ganadoras de cada categoría, más 10 extra que pertenecen al "Top 10 exterior", mujeres españolas que no están viviendo en el país. Las votaciones de este año ya han comenzado y durarán hasta el 28 de diciembre. La entrega de los premios se hará en una gala a principios de 2026, celebrada en Madrid.

Las 75 nominadas gallegas

Top 10 exterior:

Ana Cebreiro Gómez

Ángela de la Cruz

Sonia Villapol

Académicas e investigadoras:

África González

Amparo Alonso

Ana Freire

Carmen Martínez

Elena Neira

María Novo Villaverde

Minia Manteiga

Pilar Álvarez Barbeito

Sonia Villapol

Verónica Bolón Canedo

Alta dirección:

Dora Casal

Rosa Carabel

Rosa Carril

Cultura y artes escénicas:

Elena Ochoa

Emma Lustres

Luisa Castro

Luz Casal

Nerea Barros

Teresa Fernández Valdés

Directivas:

Almudena Justo

Ángeles Mera

Clara Pombo

Gabriela González Márquez

María Borrás

Melisa Pagliaro

Mónica Rey

Patricia Argerey

Paz Comesaña

Empresarias:

Adriana Domínguez

Cristina Varela

Elsa Urquijo

Emma Lustres

María Gómez Franqueira

Patricia García González

Raquel Cortizo

Función pública:

Andrea González Pérez

Ángeles Ríos

Felipa Jove

Flora Pérez Marcote

Inés González Martínez

Mafalda Soto

Mar Medeiros Cuiña

Mónica Chao

Sofía Toro

Susana Pérez Iglesias

Políticas:

Covadonga Toca

Fabiola García

Inés Rey García

Mar Sánchez Sierra

María Jesús Lorenzana

Marta Rivera de la Cruz

Susana López Abella

Yolanda Díaz

Medios de comunicación:

María Lamela

María Rey

Ocio y deporte:

Ana Peleteiro

Julia Benedetti

Susana Rodríguez Gacio

Teresa Abelleira

Teresa Portela

Startups:

Águeda Ubeira

Carlota Corzo

Cristina GIl Rey

Diana Lameiro

Diana Pardo Varela

Lara Neira

Josefa de León

María Couto

María Cudeiro

Mónica Seara Seara

Silvia Sánchez Añón

Tatiana López

Yaiza Canosa

Ya son 10 gallegas Top 100 honorarias

Además de las numerosas ganadoras de las últimas ediciones, ya hay 10 gallegas o afincadas en Galicia que son Top 100 honorarias, es decir, que han sido seleccionadas tres veces (el máximo). Se trata de María José Alonso, Purificación García, Eva Fernández, Marisol Soengas, Julia Otero, Ana Pastor Julián e Irene Milleiro.

El año pasado se sumaron a esta lista Carmen Lence, Marta Ortega y Almudena López del Pozo, y en esta edición de los premios optan a serlo Adriana Domínguez y Ana Peleteiro, entre otras.