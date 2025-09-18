Vegalsa-Eroski inaugura en Santiago su mayor Cash Record para el canal profesional

Vegalsa-Eroski refuerza su presencia en el canal profesional con la apertura de su nuevo Cash Record en el Parque Empresarial de A Sionlla, en Santiago de Compostela, el más grande de la compañía hasta la fecha.

El centro, ubicado en la Rúa Castilla y León, 41-43, sustituye al anterior establecimiento en el Polígono do Tambre y pone a disposición de los clientes 3.172 metros cuadrados de superficie comercial, junto a un aparcamiento exclusivo de 115 plazas cubiertas y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La inauguración de este autoservicio mayorista, junto al hipermercado Eroski A Sionlla, eleva hasta los 6.725 metros cuadrados la superficie comercial de Vegalsa-Eroski en el polígono, donde ya trabajan más de 160 profesionales.

Con esta apertura, Cash Record alcanza los 16 establecimientos entre Galicia y Asturias, con una red de más de 28.400 metros cuadrados y más de 350 profesionales al servicio de negocios de hostelería y restauración.

El acto de apertura contó con la participación del director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño Sánchez; del director de negocio de Cash Record, Francisco Crespo Montoto; y del director general de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén Castro.

El nuevo centro opera en horario ininterrumpido de lunes a sábado, de 07:00 a 21:00, y está atendido por un equipo de 53 profesionales, compuesto por personal del antiguo centro y nuevas incorporaciones.

Vegalsa-Eroski ha destinado alrededor de 3 millones de euros a esta apertura, incluyendo la adecuación del local y la instalación de equipamiento y maquinaria que hacen del centro un espacio moderno e innovador, adaptado a la nueva imagen corporativa de la enseña, con tonos naranja y verde profundo, estrenada en abril en San Cibrao das Viñas (Ourense).

El nuevo Cash Record de Santiago ofrece más de 10.000 referencias en alimentación, droguería, menaje y bodega, con formatos adaptados al sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías).

Destacan 1.700 referencias de productos frescos en carnicería, pescadería y frutería, con servicio de venta personalizada.

Además, los clientes pueden acceder a productos de proveedores nacionales, regionales y locales, al catálogo de la marca propia Servihostel, a una bodega premium y al servicio de compra online.