Fallece en A Coruña Ángel Jove Capellán, presidente del grupo Anjoca e impulsor empresarial gallego

Esta mañana ha fallecido en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán, líder emblemático del grupo Anjoca y figura clave en el desarrollo económico e institucional de Galicia. Tenía 86 años y su legado abarca desde la construcción hasta el turismo y la cultura.

De origen coruñés, Jove Capellán fundó su primera empresa, Construcciones Ángel Jove, cuando apenas tenía 20 años, sentando las bases de lo que más adelante se consolidaría como el grupo Anjoca.

Bajo su dirección, la empresa se diversificó con éxito, ampliando su actividad hacia el sector hotelero (matriz de Hoteles Elba), geriátrico, comercial y de servicios, con presencia en Europa, Latinoamérica y el norte de África y cerca de 2.000 empleados.

Reconocido por su visión empresarial, recibió importantes distinciones como el Premio Victoriano Reinoso otorgado por AEGAMA en 2020.

Asimismo, fue nombrado Doctor Honoris Causa en Economía por la Constantinian University of Providence, un reconocimiento a su trayectoria y su aportación al desarrollo económico.

Participó, además, en la puesta en marcha de proyectos museísticos y sociales en Galicia, convirtiéndose en un promotor del mecenazgo local.

Ángel Jove era hermano de Manuel Jove, fundador de Fadesa, lo que sitúa a la saga Jove como uno de los nombres más influyentes del panorama empresarial gallego.

La muerte de Ángel Jove Capellán representa una gran pérdida para el tejido empresarial y cultural de Galicia. Su legado permanecerá como símbolo de audacia, innovación y compromiso con la comunidad.

El funeral se celebrará el próximo lunes y ya se han comenzado a multiplicar las condolencias tanto del ámbito económico como del institucional.