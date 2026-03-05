Startup Galicia celebrará en Santiago la segunda edición de su curso para nuevos inversores en startups

Startup Galicia, la principal comunidad abierta de emprendimiento tecnológico en Galicia, organiza los próximos 13 y 14 de marzo en Santiago de Compostela la segunda edición del curso de Inversión Privada en Startups y Business Angels, una iniciativa orientada a profesionalizar el papel de los nuevos inversores en el ecosistema tecnológico gallego.

El programa ofrece una visión completa del proceso de inversión en startups, desde la definición de estrategias y la gestión del riesgo hasta la desinversión y el seguimiento. Los participantes aprenderán a evaluar proyectos, estructurar acuerdos y conocer los incentivos fiscales recogidos en la Ley de Startups, con el objetivo de desarrollar su propia tesis de inversión e integrarse en una red de conversión sólida en Galicia.

Entre los ponentes se encuentran referentes del ecosistema emprendedor como Tom Horsey (BigBan Inversores Privados), Santi Domínguez (SCiY), José Higinio Cánovas (Twinleads), Sonia Martínez (Batea Oncology / W4STEAM), Carme Pampín (Galchimia), Carmen Pumariño (Startup Galicia) y Yolanda Falcón (Xesgalicia). A ellos se suman profesionales especializados como Antón Vieito (AV Law), Elena Sardiña (CCS Abogados) o Diego Mariño (Pétalo).

El curso, que se celebrará en el Centro de Investigación Mestrelab, reunirá a business angels en activo, abogados expertos y gestores de fondos para acercar la inversión a perfiles que buscan adentrarse en el sector de forma estructurada y práctica. Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse a través de startup.gal o en el correo administracion@startup.gal.