Más de 400 profesionales se darán cita en el I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento en Santiago

Santiago celebra el 21 de octubre el I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento de Galicia

El encuentro, organizado por APD y la Xunta de Galicia contará con más de 30 ponentes provenientes de empresas consolidadas como Microsoft, Finsa, Hijos de Rivera, Abanca o MasOrange; y representantes de startups de éxito

El próximo 21 de octubre, la innovación y el emprendimiento se darán la mano en el I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento, un gran encuentro empresarial que reunirá a más de 400 asistentes -presenciales y digitales—-en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago.

El evento, organizado por APD y la Xunta de Galicia dentro del programa Capacita Directivos, cuenta con la colaboración de Nordés Club Empresarial, el Círculo de Empresarios de Galicia y una amplia red de entidades y medios partners.

El foro nace con el objetivo de ser un punto de encuentro entre empresas, directivos, emprendedores e instituciones, con la innovación como motor de competitividad y crecimiento. Durante más de cinco horas de programa, los asistentes podrán sumarse a seis bloques temáticos, protagonizados por referentes del ecosistema empresarial e innovador.

Habrá espacio para hablar de alianzas estratégicas, innovación corporativa, emprendimiento de impacto, diversidad, competencias clave y también de financiación, en un contexto que busca visibilizar proyectos reales y promover la cooperación entre startups, grandes compañías y administraciones públicas.

Programa y ponentes destacados

La jornada arrancará a las 09:00 horas con la recepción de asistentes, y a continuación la bienvenida institucional a cargo de Francisco Botas, presidente de APD Zona Noroeste, y la inauguración oficial por parte de María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.

A partir de ahí, el programa se desarrollará en los siguientes bloques:

Innovación abierta : el poder de las alianzas, con representantes de Finsa, Arraigo, Agroamb Prodalt y Agrolinera.

Innovación desde empresas consolidadas , con directivos de Microsoft, BorgWarner, Hijos de Rivera y Kaleido.

Emprendimiento de impacto, con proyectos como Zebra Brain o Aldealista, moderado por Alfredo Ramos (R & MASORANGE).

Competencias para emprender, con CEOs de Medrar, Councilbox, MestreLab, Docuten e Inverbis Analytics.

Emprender sin fronteras, centrado en la diversidad como fuente de valor, con Batea Oncology y Sentinel Ecosystems.

Financiación y gestión eficiente, con expertos de Abanca, Unirisco, Gradiant y Cetim.

Como cierre, la conferenciante internacional Bisila Bokoko, directora ejecutiva de BBES, ofrecerá una charla inspiradora titulada “Emprender sin miedo: la clave del éxito”, a partir de las 13:35 horas, antes del networking final acompañado de una actuación musical de Stormy Trucks.

Asistencia gratuita con inscripción previa

El evento es totalmente gratuito, aunque el aforo es limitado. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de APD. o escribiendo a cbtorrado@apd.es.