Santiago celebra el 21 de octubre el I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento de Galicia
APD organiza este encuentro empresarial centrado en la innovación que contará con la presencia de Francisco Botas, consejero delegado de Abanca y presidente de la Zona Noroeste de APD, y con María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia
Puede interesarte: La Cámara de Comercio de A Coruña reúne en Exporpymes a 150 exportadores e importadores
El I Gran Foro de Innovación y Emprendimiento reunirá este 21 de octubre en Santiago de Compostela a más de un centenar de empresas, profesionales y organizaciones para debatir y reflexionar sobre cómo la innovación impulsa la reinvención competitiva y el emprendimiento abre nuevas vías de crecimiento en Galicia.
Un espacio para el cambio empresarial
La cita, organizada por APD y la Xunta de Galicia en el marco del Programa Capacita Directivos, tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, con la colaboración de Círculo de Empresarios de Galicia, Nordés Club Empresarial y múltiples asociaciones empresariales y clústeres sectoriales gallegos.
Agenda y ponentes de alto nivel
El foro, que será conducido por la periodista Alejandra Tojo, contará con la presencia de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y se abrirá con una bienvenida de Francisco Botas, presidente de APD Zona Noroeste. El programa incluye mesas redondas centradas en la innovación abierta, el emprendimiento de impacto, la gestión financiera o la diversidad como oportunidad empresarial, además de una ponencia inspiradora a cargo de la escritora y conferenciante Bisila Bokoko.
Networking y exposiciones de proyectos
La jornada ofrecerá además espacios de networking y exposiciones de proyectos innovadores, así como una actuación musical al cierre. Se trata de la primera edición de un foro que busca consolidarse como plataforma de encuentro para quienes buscan aprendizaje, inspiración y nuevas oportunidades en el tejido empresarial gallego.
El programa completo
- 09:00 h. Recepción de asistentes y recogida de acreditaciones
- Presenta y conduce: Alejandra Tojo (periodista y presentadora)
- 09:20 h. Bienvenida
- Francisco Botas, presidente Zona Noroeste APD
- 09:25 h. Inauguración
- María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, Xunta de Galicia
- 09:35 h. Innovación abierta: el poder de las alianzas
- Modera: Miguel Varela (STARTUP GALICIA / TEIMAS)
- Participan: Emma Romero (FINSA), Marcos González (ARRAIGO), Josefa de León (AGROAMB PRODALT) y Verónica Menéndez (AGROLINERA)
- 10:15 h. Innovando desde empresas consolidadas
- Modera: Isaac Rosón (IGAPE)
- Participan: Doris Gomes (Microsoft), Carlos Castaño (BorgWarner), Ana Peñas (Kaleido), Yago Campos (Hijos de Rivera)
- 10:55 h. Emprendimiento de impacto y dinamización del territorio
- Participan: Alfredo Ramos (APD / R MASORANGE), Alba Budio (Zebra Brain), Juan Carlos Pérez (AldeaLista)
- 11:15 h. Café-networking y exposición de proyectos
- 12:00 h. Competencias para emprender con éxito: lo necesario y lo imprescindible
- Modera: Hugo Criado (Medrar)
- Participan: Santiago Domínguez (Mestrelab), Víctor López (Councilbox), Brais Méndez (Docuten), Gonzalo Martín (Inverbis Analytics)
- 12:40 h. Emprender sin fronteras: la diversidad como oportunidad
- Modera: Cristina Fanjul (ANCES)
- Participan: Sonia Martínez (Batea Oncology), Jorge Cajiao (Sentinel Ecosystems)
- 13:05 h. Construyendo con solidez: alternativas de financiación y claves para una gestión financiera eficiente
- Modera: Luca Vázquez (CETIM)
- Participan: Eduardo Aldao (Abanca), Inmaculada Rodríguez (Unirisco), Fernando Jiménez (Gradiant)
- 13:35 h. Emprender sin miedo: la clave del éxito
- Bisila Bokoko (executive director BBES, escritora y conferenciante)
- 14:05 h. Cierre networking y exposición de proyectos, con actuación musical de Stormy Trucks