Marineda City se transforma en un universo LEGO con juegos y premios para toda la familia en A Coruña

Marineda City celebrará la vuelta al cole con una experiencia dedicada al universo LEGO, que se instalará en el centro comercial de A Coruña del 18 al 26 de septiembre y contará con actividades dirigidas a diferentes edades.

La propuesta ocupará la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta 0 frente a Zara, y estará inspirada en los universos LEGO City, Friends y Duplo. Los visitantes podrán acceder a espacios en los que construir y jugar, además de una zona dedicada a los videojuegos.

Los niños de entre 2 y 4 años dispondrán de un área específica de LEGO Duplo para jugar acompañados de sus padres. La mayor parte de las actividades serán de acceso libre.

Uno de los principales atractivos será La Ruleta de los Retos, destinada a mayores de 5 años. En este caso será necesario registrarse previamente y completar un desafío de construcción dentro de un tiempo determinado.

Sets de LEGO, cine y bolos entre los premios

Quienes superen el reto podrán hacer girar una ruleta para optar a diferentes premios, entre ellos sets de LEGO, entradas de cine, partidas de bolos y otros regalos de Marineda City.

La experiencia contará también con el Dinner Set, un escenario tematizado que funcionará como photocall para los visitantes.

Las actividades estarán disponibles de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados podrán disfrutarse de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.