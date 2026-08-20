La compañía gallega Vegalsa-Eroski transfiere ahorro por valor de más de 52 millones a sus clientes

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski transfirió a sus clientes de los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León un volumen de 52,6 millones de euros en concepto de ahorro durante el primer semestre del año (concretamente, entre los meses de febrero a julio de 2026), a través de varias iniciativas impulsadas por la compañía.

"En Vegalsa-Eroski situamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Siguiendo esta filosofía, uno de nuestros principales objetivos es convertirnos en sus aliados en el ahorro, ofreciéndoles una oferta adecuada que les permita ahorrar en su compra diaria sin renunciar a la calidad.

Para ello, además de contar con precios competitivos de forma permanente, añadimos una política promocional continuada durante todo el año, una buena selección de frescos de temporada, una amplia oferta de productos de marca propia y ventajas personalizadas a través de nuestro programa de fidelización", destacó el director de Comercial & Marketing de Vegalsa-Eroski, Jesús Diz.

El ahorro transferido durante este período y que superó los 52 millones de euros fue canalizado principalmente a través de promociones y ofertas directas para todos los clientes, así como acciones personalizadas a través del programa de fidelización Eroski Club, que cuenta ya con más de 930.000 socios en Galicia, Asturias y Castilla y León a través de sus diferentes modalidades: tarjeta Eroski Club Oro, que ofrece un ahorro fijo del 4 % en todas las compras (y que puede llegar hasta el 6 %); la tarjeta de pago Eroski Club, que incluye todas las ventajas del Club y un 1 % de ahorro adicional en compras fuera de los establecimientos del grupo y el Plan Familias 0-12, con ventajas específicas para familias con hijos en ese rango de edad (2% ahorro, al superar los 150€ de compra mensual, además de descuentos adicionales en pañales y toallitas infantiles).

A la actividad promocional se le suma una amplia oferta de productos de marca propia -Eroski, Eroski Basic, Natur, Eroski Bio/Eco, Seleqtia y Belle-, que continúan ganando peso en la cesta de la compra, consolidándose como una alternativa que combina calidad, innovación, alimentación saludable y ahorro. En 2025, Vegalsa-Eroski incorporó 269 nuevas referencias al surtido de marca propia, superando ya las 3.300 referencias totales.

Estas iniciativas comerciales destinadas a la generación de ahorro se ven complementadas, además, con los descuentos especiales que la compañía pone a disposición de distintos colectivos y familias, entre ellos los usuarios de la Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia, los socios de la Asociación Galega de Familias Numerosas de Galicia (AGAFAN) y las personas que disponen del identificativo de familia numerosa expedido por la Junta de Castilla y León. Dichos usuarios pueden disfrutar de un descuento directo del 3% en el total de su compra en el caso de la Tarxeta Benvida y de un 2,5% en el de las familias numerosas de ambas comunidades.

A estos descuentos se suman también ventajas específicas dirigidas a las personas celíacas vinculadas a la Asociación de Celíacos de Galicia (ACEGA), la Asociación Celíaca Principado de Asturias (ACEPA) y la Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE), que cuentan con un descuento del 20% en más de 200 referencias sin gluten, un ahorro que se reembolsa en la tarjeta Eroski Club.