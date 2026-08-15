El universo Playmobil se colecciona en Os Mallos, en A Coruña: "Somos una referencia en Galicia"

Javier Requeiro y un Playmobil gigante junto a cientos de piezas en el interior de O Faiado en A Coruña. Quincemil

El rótulo de O Faiado informa de lo que uno puede encontrar en su interior: antigüedades y piezas de coleccionismo. Nada más entrar, de frente, da la bienvenida al visitante una pieza grande de Playmobil, del tamaño de un niño de unos 10 años. Ha accedido usted a nuestro templo, parece decir. Miles de figuras de la marca de juguetes reposan en unas cuantas estanterías de la tienda.

Miles, porque es difícil dar una cifra precisa. Son muchísimas. De todo tipo, con sus utensilios y prendas, armas, escudos, vehículos, muebles, adornos, de temática histórica y contemporánea. "Somos una referencia en Galicia en esta materia", asegura Javier Regueiro, propietario de O Faiado.

Este negocio de artículos de segunda mano lleva quince años en la calle Eugenio Carré Aldao, en Os Mallos, cinco años primero en un bajo y diez en el actual, el número 19. Además de su catálogo incalculable de Playmobil, en O Faiado hay libros, películas y discos de segunda mano en distintos formatos, los productos con los que Regueiro puso en marcha su comercio.

Multitud de piezas de Playmobil en O Faiado. Quincemil

El tiempo fue dando entrada a mucha más mercancía: monedas, billetes, piezas de Sargadelos, juegos de menaje, antigüedades de distinta procedencia... El dueño compra todo esto en mercadillos nacionales o de otros países y también particulares, en su mayoría, se lo llevan a su tienda porque se desprenden de lo que ya no les sirve.

Son objetos viejos muchos de ellos, desgastados, pero en algún momento acaban encontrando comprador: "Hay mucha gente que colecciona todo tipo de artículos, unos se venden rápido y otros tardan años. Tengo un periscopio de trinchera de la Primera Guerra Mundial, llevo mucho tiempo con ello, y el otro día vendí unos platos de Duralex fabricados en España en los noventa, como nuevos".

Monedas, música, envases...

Las monedas y los billetes son otro terreno atractivo para la adicción del coleccionista. "También somos referente últimamente, más de moneda que de billete", admite Regueiro.

Música y otras antigüedades en O Faiado. Quincemil

La música "se sigue vendiendo bien, sobre todo los discos de vinilo", mientras que el cine en DVD y los libros "han bajado un poco".

Todo lo que hay en O Faiado se vende, salvo el Playmobil gigante y alguna pieza de decoración. Incluso se pueden comprar envases de cristal vacíos de refrescos y otras bebidas que ya no se fabrican.

El producto estrella es la figura de Playmobil, cuidadosamente colocada en las vitrinas recreando un sector, un trabajo, una actividad o un momento histórico. "Todo lo que tengo aquí lo compro. Hay mercado y mucho público en Galicia, existe PlaymoGalicia [la asociación gallega de coleccionistas], ferias en Pontedeume y Curtis a las que vamos", cuenta el propietario.

Escaparate de O Faiado en la calle Eugenio Carré Aldao, en Os Mallos. Quincemil

La acumulación de piezas alimenta el frikismo, "en el buen sentido". Javier Regueiro reconoce con cierta timidez que hay que ser "un poco friki" para hacer acopio de tanto producto: "Es que a mí todo esto siempre me gustó".

Pero en lugares como su negocio, donde el coleccionismo es un principio y un placer, también surgen "muy buenas relaciones personales y amistades".