Marineda City en A Coruña apuesta este fin de semana por actividades deportivas para los más pequeños

El Centro Comercial Marineda City, en A Coruña, volverá a llenar de actividades familiares su plaza exterior este fin de semana con una nueva pumptrack de uso libre y una pista multideporte.

Ambas propuestas forman parte de la programación de Summer Kids, el espacio de ocio al aire libre que el centro comercial mantiene durante todo el verano. El espacio estival del centro comercial propiedad de MERLIN Properties permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

Entre las actividades disponibles se encuentra un pumptrack de uso libre, un circuito diseñado para bicicletas, patinetes, monopatines y patines, así como una pista multideporte para la práctica de distintas disciplinas al aire libre, ambas desarrolladas en colaboración con Decathlon.

El espacio se completa con una zona beach club, concebida como un área de descanso al aire libre vinculada a la oferta take away de los establecimientos de restauración del centro comercial.

La programación de Summer Kids continuará la próxima semana con la última edición de las Fresh Party, la fiesta de la espuma, prevista para el 21 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en la plaza exterior de Marineda City.

Intercambio de cromos

Por otro lado, este viernes y sábado, los amantes del fútbol tienen una nueva cita en Marineda City. El centro comercial ha habilitado un espacio gratuito para el intercambio de cromos dirigido a aficionados de todas las edades. La actividad ofrece un punto de encuentro para que coleccionistas y seguidores del fútbol puedan completar sus álbumes compartiendo e intercambiando sus cromos repetidos.

La actividad se desarrolla en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja), y estará disponible todo agosto. Los encuentros de intercambio tienen lugar los viernes, de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 12:00 a 14:00 horas.