El calor dispara la venta de ventiladores en A Coruña: "Vendimos todos los que teníamos"

La ola de calor que afectó a A Coruña a mediados de junio, con varios días de temperaturas inusualmente altas y un récord histórico de 35,7 grados registrado por la Aemet el pasado 13 de junio, se ha dejado notar también en las tiendas de electrodomésticos y ferreterías de la ciudad. La demanda de ventiladores se ha disparado y algunos establecimientos han agotado las unidades más potentes.

En la Ferretería Marconi, Carlos asegura que "todos los ventiladores que teníamos se vendieron". El comerciante reconoce que el calor afecta especialmente a los gallegos. "Aún no hicimos la transformación climática y no estamos preparados", bromea. Desde que comenzaron las altas temperaturas, "no paran de salir ventiladores, ya sean grandes o pequeños, pero cuanta más potencia mejor". Y resume con humor el efecto que buscan los clientes: "A la gente le gusta encender el ventilador y volar hasta Alaska por el frescor que le da".

Según explica, los compradores pertenecen a todas las edades y perfiles y, aunque las ventas se han comportado de forma similar a las del año pasado por estas fechas, durante los días de calor más extremo "muchísimas personas vinieron a comprar".

En Tien21 Mito, Miguel también ha notado el impacto. "Se ha notado bastante. Especialmente hace un par de semanas, que hubo un pico de calor enorme", señala.

Del ventilador al aire acondicionado portátil

La situación es similar en la Ferretería Araujo. Rafa explica que "hace calor y la gente pregunta mucho por los ventiladores". De hecho, ya no les quedan modelos grandes. "Solo tenemos los pequeñitos, que nadie quiere porque para una vivienda no son suficientes", comenta.

El comerciante observa además un cambio en las necesidades de los clientes. "Últimamente el calor aprieta más, incluso de noche, y los ventiladores a veces ya no tienen el efecto deseado". Por eso, asegura que empiezan a aparecer consultas que hace unos años eran poco habituales en A Coruña. "La gente pregunta por cosas que antes eran inimaginables, como un aire acondicionado portátil".

Rafa recuerda que las olas de calor del año pasado también impulsaron las ventas, aunque se produjeron ya entrado el verano. La diferencia este año es que las temperaturas extremas llegaron en primavera. "En los últimos tres años se ha notado claramente esta tendencia de calor extremo en la ciudad", afirma.

El cambio también empieza a llegar a otros sectores. "Nuestros clientes habituales suelen ser particulares, pero ahora ya hasta los locales de hostelería nos piden ventiladores de 90 vatios para climatizar espacios grandes", explica.

A su juicio, el proceso será gradual. "Con los años, a medida que estos episodios se vuelvan más frecuentes, se instalarán equipos más potentes como aires acondicionados, pero por ahora la gente sigue tirando por lo más tradicional y sencillo".

Y es que el calor no parece dispuesto a dar tregua. Tras el episodio excepcional vivido a mediados de junio, las previsiones apuntan a que durante la próxima semana las temperaturas continuarán situándose por encima de lo habitual en A Coruña. Un escenario que mantiene en alerta a muchos vecinos y que, de paso, sigue impulsando las ventas en los comercios especializados.