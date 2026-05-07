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Marineda City celebra en A Coruña un mercadillo de ropa de influencers gallegas con fines solidarios
El 10% de las ventas se donarán a entidades sociales de lucha contra el cáncer, la ELA y de protección de animales abandonados
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La plaza Emilia Pardo Bazán, en Marineda City, se convertirá este sábado en el escenario del mercadillo de moda solidario Re:wear, una iniciativa en la que varias influencers gallegas les darán una segunda vida a sus prendas.
Este evento regresa al centro comercial tras el éxito de convocatoria y recaudación del año anterior, y tiene como objetivo no solo conectar a las influencers con sus fans mediante el reciclado de ropa, sino también donar el 10 % de las ventas a entidades sociales gallegas.
Las beneficiadas en esta edición serán la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (ASANOG), que trabaja en el apoyo integral a menores con cáncer y a sus familias, ofreciendo acompañamiento, atención psicológica y recursos durante todo el proceso de la enfermedad; la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA), centrada en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA, proporcionando servicios de atención, orientación y apoyo tanto a pacientes como a su entorno cercano; y la protectora Sos Pelines, que desarrolla una labor de rescate, acogida y cuidado de animales abandonados, promoviendo además la adopción responsable y la concienciación social sobre el bienestar animal.
Surtida presencia de populares creadoras de contenido
Así, el sábado 16 de noviembre, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, los visitantes podrán adquirir ropa y complementos de creadoras de contenido como Paula Serras (@carmelo. Cotton), Iria Lata (@myblueberrynightsblog), Paula Vilaboy (@blondiemuser), Martina Lubián (@martina_lubian), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo), María Carnota (@mariacarnota) y Lucía Quevedo (@luciaqueve).
De esta manera, Marineda City refuerza su compromiso con su entorno y con el apoyo a iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad.