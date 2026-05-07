Marineda City celebra en A Coruña un mercadillo de ropa de influencers gallegas con fines solidarios

La plaza Emilia Pardo Bazán, en Marineda City, se convertirá este sábado en el escenario del mercadillo de moda solidario Re:wear, una iniciativa en la que varias influencers gallegas les darán una segunda vida a sus prendas.

Este evento regresa al centro comercial tras el éxito de convocatoria y recaudación del año anterior, y tiene como objetivo no solo conectar a las influencers con sus fans mediante el reciclado de ropa, sino también donar el 10 % de las ventas a entidades sociales gallegas.

Las beneficiadas en esta edición serán la Asociación de cáncer infantil y juvenil de Galicia (ASANOG), que trabaja en el apoyo integral a menores con cáncer y a sus familias, ofreciendo acompañamiento, atención psicológica y recursos durante todo el proceso de la enfermedad; la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA), centrada en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA, proporcionando servicios de atención, orientación y apoyo tanto a pacientes como a su entorno cercano; y la protectora Sos Pelines, que desarrolla una labor de rescate, acogida y cuidado de animales abandonados, promoviendo además la adopción responsable y la concienciación social sobre el bienestar animal.

Surtida presencia de populares creadoras de contenido

Así, el sábado 16 de noviembre, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, los visitantes podrán adquirir ropa y complementos de creadoras de contenido como Paula Serras (@carmelo. Cotton), Iria Lata (@myblueberrynightsblog), Paula Vilaboy (@blondiemuser), Martina Lubián (@martina_lubian), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo), María Carnota (@mariacarnota) y Lucía Quevedo (@luciaqueve).

De esta manera, Marineda City refuerza su compromiso con su entorno y con el apoyo a iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad.