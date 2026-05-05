Mayo presenta iniciativas con descuentos en Coruña The Style Outlets: regresa la Jungle Night

Coruña The Style Outlets presenta un mes de mayo cargado de actividades en el que la experiencia de compra se combina con ocio y propuestas para todos los públicos, con especial protagonismo para la noche de promociones especiales.

La gran cita del mes llegará el 14 de mayo con la celebración de la "Jungle Night", una jornada pensada para el consumo inteligente en la que los visitantes podrán acceder a un 50% de descuento sobre el precio outlet, aplicable bajo las condiciones de ticket mínimo de compra o mediante la adquisición de dos unidades.

Se trata de una de las acciones más destacadas del calendario del centro, que convierte la tarde-noche en una oportunidad única para encontrar ofertas en distintas tiendas y categorías.

Antes de esa jornada, el 9 de mayo el recinto acogerá una propuesta deportiva junto al creador de contenido @Milulez, con un recorrido de 15 kilómetros dentro del propio espacio comercial. La actividad contará con participación abierta previa inscripción y finalizará con un avituallamiento a cargo de Home&Cook, con batido natural o helado para los asistentes.

La programación continuará el 15 de mayo con la celebración del "Día das Letras Galegas", en el que los más pequeños podrán disfrutar de una actividad cultural con Títeres Alakran y la obra "A Pita Xefa", una adaptación de Marta Lado que busca acercar la literatura gallega de forma lúdica.

Ya a final de mes, del 28 al 30 de mayo, volverá el "Superjueves" en formato ampliado con tres días de promociones especiales en una selección de tiendas. Además, el 29 de mayo se sumará una actividad de la escuela de inglés Kids&Us, centrada en el aprendizaje de idiomas para el público infantil, reforzando el carácter familiar de la programación de mayo.