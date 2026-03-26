A Coruña se suma al fenómeno europeo de los paquetes perdidos con contenido sorpresa

La start-up francesa King Colis, especializada en recuperar paquetes perdidos del comercio electrónico, pondrá a la venta por primera vez en A Coruña toneladas de envíos con contenido sorpresa en una tienda pop-up que se instalará en el centro comercial Marineda City del 6 al 11 de abril.

Los visitantes podrán comprar estos paquetes "al peso", sin conocer su contenido hasta después de la compra, en una experiencia que ya ha reunido a 130.000 personas en distintas ciudades de España. La tienda estará situada en la planta 0, en la plaza Emilia Pardo Bazán, y su horario de atención al público será de 10:00 a 22:00 horas. Existen "fast passes" para aquellos que quieren ahorrar tiempo y evitar colas. Los pases rápidos se pueden comprar en la siguiente web.

Se trata de paquetes procedentes de compras online que, por diferentes motivos —como errores en la dirección o incidencias logísticas—, nunca llegaron a sus destinatarios. Tras ser recuperados por King Colis, estos envíos encuentran ahora una segunda vida a través de su venta en internet y en tiendas efímeras, reduciendo así la huella ecológica causada por los residuos que generarían. Cada año se estima que 12 millones de paquetes de la venta online desaparecen por diversas razones.

Los paquetes recuperados por King Kolis se venden "al peso" a precios muy atractivos. Los visitantes que acudan al pop-up pueden comprar tantos kilos de paquetes perdidos como deseen y descubrir qué tesoros se esconden en su interior. Entre los artículos que pueden aparecer hay desde productos de tecnología hasta ropa de diseño, pasando por zapatos, relojes, videojuegos, productos de belleza, gadgets o artículos de colección. La particularidad de esta propuesta es que nadie sabe qué contiene cada paquete hasta que se abre, lo que convierte la compra en una experiencia basada en la sorpresa.

"Siempre es divertido y emocionante", comenta Killian Denis, CEO y cofundador de King Colis . "Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante una carta Pokémon ultra rara de 3.000 euros ... Por supuesto, la suerte juega un papel en lo que puedas recibir en los paquetes, pero la experiencia sigue siendo inolvidable".

El éxito en España ha quedado demostrado en cada uno de los pop-up organizados en Madrid, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias, Murcia, Elche, Vitoria Gasteiz, San Sebastián y dos veces en Zaragoza, con un total de 130.000 visitantes, en donde se han vendido más de 150 toneladas de paquetes perdidos. Estas cifras consolidan el interés del público por este formato innovador y sostenible. Tanto King Colis como los clientes, no conocen el contenido de los paquetes antes de abrirlos, manteniendo la sorpresa intacta.

¿Cómo funciona?