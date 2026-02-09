La 80's Party vuelve a Coruña The Style Outlets: así podrá llevarse un cliente 1.000 euros en compras

La 80's Party regresa a Coruña The Style Outlets. La música, sin embargo, "no será lo único que acelere las pulsaciones": el jueves 12 de febrero, el centro elevará la experiencia de compra con el lanzamiento del 80’s Challenge, a través del que un cliente podría llevarse 1.000 euros en compras.

Bajo la provocadora premisa "¿Serías capaz de gastar 1.000 euros en menos de un minuto y medio?", el centro desafía a uno de sus visitantes a convertir un día de compras en una competición de velocidad, estrategia y destreza.

Comprar, ganar y correr

El 80's Challenge es la gran novedad de esta edición. La dinámica está diseñada para premiar la fidelidad de los clientes en tiempo real, por lo que deberán realizar sus compras el 12 de febrero y presentar el ticket del día en el Infopoint, donde recibirán la papeleta oficial que valida su participación.

El punto álgido del evento se vivirá a las 19:00 horas, momento en el que se realizará el sorteo para conocer el nombre del ganador. La organización ha establecido como requisito indispensable la presencia del afortunado en el momento del anuncio para poder reclamar el premio; en caso de ausencia, se procederá inmediatamente a extraer una nueva papeleta.

Una vez confirmado, el ganador se enfrentará al cronómetro: dispondrá de exactamente 80 segundos para recorrer la tienda elegida y hacerse con todos los artículos que desee hasta alcanzar un valor máximo de 1.000 euros.

El protagonista del reto gozará de total libertad para elegir su escenario de juego entre las 40 marcas participantes. La selección incluye firmas deportivas, de moda u hogar de la talla de Adidas, Dockers, Guess, Home&Cook, Adolfo Domínguez o El Pulpo.

La esencia de la fiesta de los descuentos

Más allá del espectáculo del sorteo, la 80's Party se consolida como una de las fechas comerciales señaladas en el calendario de ahorro de los coruñeses. Durante toda la jornada, un total de 40 marcas ofrecerán una selección de artículos con un 80% de descuento sobre el precio original.

"Se trata de una oportunidad única para renovar armario y equipamiento con moda, deporte, hogar y complementos de primeras marcas a precios irrepetibles", señalan desde el centro outlet.

Coruña The Style Outlets refuerza de esta forma su compromiso por ofrecer experiencias innovadoras que van más allá de la compra tradicional, invitando a sus clientes a "bailar al ritmo de los mayores descuentos" y vivir la emoción de ganar a lo grande.