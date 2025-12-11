El Centro Comercial Cuatro Caminos en A Coruña impulsa el talento local con la apertura de su 4C Pop-Up

La ciudad suma un nuevo escaparate para el diseño independiente. El Centro Comercial Cuatro Caminos inaugurará este viernes la 4C Pop-Up, un espacio temporal pensado para dar visibilidad al talento local y que reunirá, durante un mes, a cuatro firmas coruñesas en plena expansión: Chissio, Cero de Costa, 6ixt4our y Nwhr.

El establecimiento estará situado en la planta alta, accediendo por la calle Ramón y Cajal y subiendo la escalera de la derecha.

La apertura oficial tendrá lugar este viernes 12 a las 18:00 horas, en un ambiente festivo que incluirá música en directo de Rapariga DJ, cervezas servidas por Cactus Break Food y una degustación de cafés de Amasarte, creando una bienvenida pensada para que el público descubra el proyecto desde el primer minuto en un entorno especial.

El objetivo es atraer a quienes buscan diseño, identidad y productos de proximidad.

La 4C Pop-Up funcionará de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 12:00 a 21:00 horas, coincidiendo con la campaña navideña.

Su llegada supone un impulso para la moda emergente de la ciudad, al reunir a cuatro marcas con estéticas y filosofías muy distintas que, sin embargo, comparten una misma meta: crecer desde A Coruña y para A Coruña.