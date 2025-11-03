El Bono Activa Comercio regresa a Galicia: la nueva campaña arranca el 5 de noviembre

Los gallegos podrán disfrutar de una nueva edición del Bono Activa Comercio antes de que termine el año. Esta misma semana, concretamente el 5 de noviembre, la Xunta de Galicia pondrá en marcha una nueva campaña con la época navideña a la vuelta de la esquina.

Tal y como ha informado esta misma mañana el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, tras la celebración del Consello da Xunta, el objetivo de esta última edición del 2025 es ayudar a los pequeños comercios de cara a la campaña navideña. Así, se financiará el bono con un presupuesto de 2,5 millones de euros con la previsión de llegar a movilizar 8,5 millones de euros.

El crédito estará disponible hasta que se agote y en este caso volverán a estar inscritos aquellos comercios que ya se habían anotado en la última campaña celebrada el pasado mes de junio. Entonces, también con un presupuesto de 2,5 millones de euros, el bono se agotó en dos días y medio.

Esta supone la quinta edición del Bono Activa Comercio en lo que va de año. Para el 2026, la semana pasada el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, confirmaba que también habrá nuevas ediciones de la iniciativa.

