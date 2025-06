¿Cómo funciona el Bono Activa Comercio de la Xunta de Galicia? Así puedes usar los descuentos

Desde hoy, miércoles 4 de junio, ya está disponible la primera edición del Bono Activa Comercio de 2025 de la Xunta de Galicia, con el que se pretende movilizar 8,5 millones de euros. Con estos se pretende impulsar el consumo en el comercio local con los descuentos de hasta 30 euros.

A partir de las 09:00 horas de hoy ya se pueden descargar los bonos a través de la web habilitada bonosactivacomercio.gal. Una vez que ya te hayas hecho con este código QR podrás desplazarte a cualquiera de los establecimientos adheridos para disfrutar del descuento.

Para darte de alta tan solo debes introducir tu nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el DNI, el código postal de tu residencia, número de móvil, un correo electrónico y crear tu contraseña.

¿Cómo funciona el Bono Activa Comercio?

El funcionamiento es bastante sencillo: para conseguir tu descuento debes hacer uso del código QR que te genera la aplicación. Basta con enseñar dicho código en el establecimiento que quieras (debe estar adherido a la campaña) cuando vayas a realizar el pago. Tras esto, se validará y calculará el precio final que deberás abonar en el local.

Cada uno de los bonos te permite obtener un incentivo de 30 euros. Como en las anteriores ediciones, el QR lo tendrás en tu aplicación de monedero (wallet) del móvil. Ten en cuenta que solo se permite un bono por persona.

Las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponde un descuento de cinco euros. La rebaja será de 10 euros en el caso de compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50. A partir de esta cantidad, el descuento será de 15 euros.

¿Hasta cuándo se puede utilizar?

Una de las principales novedades es que este año no se puede canjear en vales ni en tarjetas regalo, por lo que debe gastarse únicamente en los productos y servicios de los establecimientos.

Conviene darse prisa a la hora de utilizar el Bono Activa Comercio, porque una vez que se haya agotado el crédito disponible para la iniciativa, con independencia de que tengas tu código QR, si no lo has utilizado este quedará inactivo y no tendrá vigencia.

Establecimientos adheridos

Para saber cuáles son los establecimientos adheridos a la iniciativa este 2025 tienes que acceder a este enlace. Aquí puedes filtrar por provincia y municipio para hacer la búsqueda mucho más sencilla y accesible.

Una vez hayas realizado el paso anterior, te saldrá la lista con todos los locales en los que puedes hacer uso de este código QR en el lugar escogido. Si lo deseas, también tienes la opción de escribir directamente tu establecimiento de confianza y confirmar si se encuentra inscrito en esta iniciativa.