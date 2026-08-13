Equiocio Ferrol y Mares Circulares recogen más de 250 kilos de residuos en As Cabazas

Equiocio Ferrol y Mares Circulares han vuelto a unir fuerzas este 2026 para cuidar el entorno del Campo de As Cabazas, en Ferrol. Un total de 51 voluntarios participaron en una jornada de limpieza en la que se consiguieron retirar 250,82 kilos de residuos.

En la iniciativa participaron personas vinculadas a las entidades sociosanitarias de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal integradas en Equiocio Social, además de la Asociación Chelonia y empleados voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners.

Los residuos recogidos fueron clasificados por Chelonia para facilitar su reciclaje. Además, toda la información obtenida durante la intervención será analizada e incorporada a la base de datos de Mares Circulares, que reúne los datos recopilados en las diferentes limpiezas desarrolladas desde el inicio del programa en 2018.

Esta información, junto con las monitorizaciones realizadas en 1.163 puntos, se pone posteriormente a disposición de investigadores y científicos para contribuir al desarrollo de nuevas soluciones destinadas a la conservación de mares, océanos y otros entornos naturales.

El cuidado del entorno de Equiocio

Con esta nueva actuación, Equiocio Ferrol continúa reforzando su compromiso con la conservación del espacio que cada año acoge el evento, tratando de devolver el Campo de As Cabazas a su estado previo a la celebración.

El entorno, de especial valor ecológico, pertenece a la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Covas e Esmelle. La organización mantiene durante el resto del año diferentes labores de mantenimiento y conservación de este espacio.

Por su parte, Gema Domínguez, gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, destacó "la importancia de las alianzas y colaboraciones" para avanzar hacia un entorno marino libre de residuos y fomentar la economía circular.

Domínguez puso también en valor la base de datos generada a través del proyecto, que permite trasladar a la comunidad científica información recopilada durante años de intervenciones y avanzar en la búsqueda de soluciones.

Como referencia de la dimensión del programa, Mares Circulares recogió durante 2026 más de 350 toneladas de residuos, gracias a una red formada por 7.064 voluntarios y cofradías de pescadores de 14 puertos pesqueros de España y Portugal. Durante este año se realizaron 139 actuaciones de recogida y limpieza en playas y entornos acuáticos, además de intervenciones en siete reservas marinas y espacios naturales protegidos.