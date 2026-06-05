Marineda City reutiliza en A Coruña agua equivalente a cuatro piscinas olímpicas y reduce un 18,5% su consumo eléctrico

Marineda City continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el centro comercial coruñés ha hecho balance de las medidas implantadas en los últimos años para reducir su impacto ambiental, con resultados que se traducen en un menor consumo energético, una mayor producción de energía renovable y un uso más eficiente del agua.

Uno de los datos más destacados es la reducción del consumo eléctrico. Marineda City cerró 2025 con un gasto de siete millones de kilovatios hora, frente a los más de 8, 6 millones registrados en 2021. La cifra supone un descenso del 18,5% en apenas cuatro años gracias a diferentes actuaciones de optimización energética desarrolladas en el complejo.

Parte de esta mejora se explica por la renovación de la planta fotovoltaica situada en la cubierta del centro. La producción de energía solar pasó de 230.620 kilovatios hora en 2023 a más de 1,1 millones en 2024, multiplicándose por cinco en apenas un año. Actualmente, la instalación genera suficiente electricidad para cubrir más del 13% de la demanda energética de las zonas comunes mediante autoconsumo.

Cuatro piscinas olímpicas de agua reutilizada

La gestión eficiente del agua es otro de los pilares de la estrategia ambiental de Marineda City. El complejo dispone de un sistema que recoge y almacena el agua de lluvia caída sobre las cubiertas para utilizarla posteriormente en tareas de limpieza, riego de zonas verdes y descargas de sanitarios.

Gracias a este sistema, durante 2025 reutilizó más de 3.700 metros cúbicos de agua pluvial, una cantidad equivalente a cuatro piscinas olímpicas. Además, el consumo de agua potable se mantiene un 26% por debajo de los niveles registrados en 2021, a pesar del incremento de actividad y afluencia experimentado por el centro en los últimos años.

La sostenibilidad también se extiende a la gestión de residuos. Marineda City mantiene el certificado Residuo Cero otorgado por AENOR, que acredita la valorización de prácticamente la totalidad de los residuos generados en sus instalaciones. El pasado año gestionó más de 1.400 toneladas de residuos dentro de un modelo orientado a la economía circular y a la reducción del desperdicio.

Estos resultados cuentan además con el respaldo de distintas certificaciones ambientales. El complejo dispone de una de las puntuaciones más elevadas del sello BREEAM, uno de los principales estándares internacionales de construcción sostenible, y mantiene las certificaciones ISO 14001 de gestión ambiental e ISO 50001 de gestión energética.

Con estas medidas, Marineda City busca consolidar un modelo de funcionamiento basado en la eficiencia de recursos y en la reducción progresiva de su huella ambiental, combinando actividad comercial con criterios de sostenibilidad.