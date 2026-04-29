Los VII Premios BBVA abren convocatoria con Galicia en el foco de la producción sostenible

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles celebran este año su séptima edición, cuya convocatoria estará abierta hasta el 3 de junio. En esta edición, además, se incorpora una categoría especial dirigida a reconocer iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este reconocimiento busca visibilizar proyectos que generan actividad económica, impulsan el empleo y contribuyen a mantener vivo el tejido productivo en entornos rurales.

En esta nueva edición se volverán a seleccionar diez iniciativas del ámbito agroalimentario, desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca y la producción de alimentos, que destaquen por integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio. Como en años anteriores, los productos de los proyectos ganadores formarán parte de una receta elaborada por los hermanos Roca, lo que contribuirá a dar visibilidad a su trabajo. Además, contarán con un plan de difusión a nivel nacional que les permitirá ampliar su alcance.

En el caso de la categoría especial, el Premio a la mejor iniciativa de producción sostenible en el medio rural, el proyecto ganador recibirá además una dotación económica de 5.000 euros por su impulso al crecimiento y su contribución al mantenimiento del tejido empresarial en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El proceso de selección para los diez ganadores tendrá en cuenta una visión amplia de la sostenibilidad, valorando tanto la solidez económica de los proyectos como el relevo generacional o su impacto social en el entorno. En este sentido, se tendrán especialmente en cuenta iniciativas que fomenten la creación de empleo o el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.

También se evaluarán aspectos vinculados a la innovación, como la mejora de los procesos productivos, la diferenciación del producto, la participación en iniciativas de investigación o el reconocimiento en certificaciones de calidad. A ello se suman criterios ambientales, como la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de la huella de carbono, la gestión del agua o el tratamiento de residuos.

"Estos premios nacen con la vocación de identificar y dar visibilidad a quienes están transformando el sector agroalimentario desde dentro, integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio de forma real y medible. En un contexto de transición hacia una economía más sostenible, el sector primario juega un papel clave, no solo por su capacidad de generar alimentos, sino también por su contribución al equilibrio territorial y al desarrollo de las zonas rurales", ha señalado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, ha destacado que "poner el foco en los productores que desarrollan su actividad en entornos rurales es clave para preservar el origen de la gastronomía. Este reconocimiento ayuda a dar visibilidad a proyectos que mantienen vivo el territorio, aportan valor desde lo local y demuestran que es posible innovar sin perder el vínculo con la tierra".

Cómo participar en la convocatoria

Podrán participar productores (tanto del ámbito de la agricultura, como de la ganadería o la pesca), elaboradores o transformadores de alimentos en general y de productos derivados, mayores de edad con actividad en España, ya sea a título individual o como empresa, siempre que acrediten prácticas sostenibles mediante certificaciones oficiales. Para ampliar información, se pueden consultar las bases legales en el siguiente enlace.

Cada candidato podrá presentar un único producto. Además, podrán concurrir participantes de ediciones anteriores, incluidos aquellos que ya hayan sido ganadores, siempre que presenten una propuesta distinta. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 3 de junio a través del siguiente formulario.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado compuesto por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA como oficina técnica experta. Los ganadores se darán a conocer previsiblemente en el mes de julio.

Los diez ganadores se sumarán a los 56 anteriormente reconocidos, de entre más de 800 candidatos en el global de ediciones, y pasarán a formar parte del mapa de la producción sostenible de estos premios.

Galicia en una receta de los hermanos Roca

Coincidiendo con la apertura del plazo de inscripción de esta séptima edición, y como parte del premio de los ganadores de la edición celebrada en 2025, los hermanos Roca han creado una propuesta gastronómica a partir de sus productos. Con ello, han ideado recetas que ponen en valor la producción local con productos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana y Galicia.

Entre ellas, destacan unas setas salteadas al jerez con ajoblanco de piñones y miel de pino, en las que destacan las conservas de setas á feira de Mare Monte (Pontevedra) junto al aceite ecológico de Can Font (Girona). También han elaborado una ensalada con tomate rosa de Barbastro de Productes Ecològics Santo Domingo (Huesca) y un tallo de brócoli encurtido con cítricos, elaborado con el producto de Agrícola Marvic (Alicante).

Completan la propuesta con un cabrito al horno con guiso de castañas y puré de calabaza con orejones, con cabrito lechal de Entrecabritos (Teruel), y cebollas rellenas con salsa de queso de pasto de montaña de La Lleldiría (Cantabria). Como parte final, presentan unas peras al cava con mermelada y nata montada al perfume de enebro, que combina la mermelada de peras, nueces y canela de Valle y Vega (Granada) con el cava Bruant 2022 de Alta Alella (Barcelona), así como un clafoutis elaborado con arándano fresco de Arándanos La Peña (Asturias). En paralelo, han elaborado notas de cata del vino Vd’O 2 de la bodega Vinyes d’Olivardots (Girona) y del cava de Alta Alella.

Mare Monte Setas es una microempresa de Pontevedra liderada por una mujer emprendedora que elabora conservas de setas con recetas originales como la de setas á feira. Con envases de ecodiseño, riego con agua de lluvia, energía solar y alianzas con entidades sociales, la empresa fusiona innovación gastronómica, sostenibilidad ambiental y fuerte vocación social. Sus productos están presentes en comercios locales, fruterías y restaurantes de km 0.

Entre los 56 ganadores que ha habido en las seis ediciones anteriores de estos premios, hay cuatro de Galicia. Todos ellos de la provincia de Pontevedra. En el anexo de esta nota, se puede consultar el detalle de los ganadores de todas las ediciones.