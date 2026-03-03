BioCultura irrumpe en A Coruña como el primer evento profesional de Ecoturismo en el norte de España

BioCultura & EcoTurismo A Coruña 2026 regresa a ExpoCoruña del 6 al 8 de marzo. La feria impulsa un modelo turístico basado en la sostenibilidad, el consumo responsable y la puesta en valor del territorio desde la raíz.

La dirección de BioCultura & Ecoturismo ha diseñado este 2026 un intenso programa profesional que busca fortalecer la promoción del ecoturismo y la sostenibilidad. Un Fam Trip, un workshop especializado y múltiples actividades dirigidas a agentes del sector y prensa especializada a nivel nacional e internacional buscarán generar conexiones estratégicas y visibilidad para los destinos involucrados.

Esta nueva línea, señalan fuentes de la dirección del evento, se concibe "como una experiencia sostenible destinada a mostrar el potencial de los proyectos vinculados al ecoturismo, la gastronomía y la sostenibilidad".

Un espectacular Fam Trip

La actividad profesional de esta edición comenzará el jueves 5 de marzo con un Fam Trip que se realizará entre la ciudad de A Coruña y la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer iniciativas y experiencias innovadoras que evidencian cómo el turismo puede convertirse en un motor de desarrollo económico, fomentar la cohesión social y contribuir a la preservación del territorio.

"Esta propuesta refuerza un modelo de economía local de calidad, orientado a un visitante consciente y respetuoso con el entorno", señalan desde la organización. Entre los objetivos perseguidos tanto con este Fam Trip como desde la propia feria de BioCultura-Ecoturismo 2026 destacan:

Mostrar el potencial de diversos destinos referentes en ecoturismo, vinculando tanto al sector agroalimentario como al experiencial y cultural

Visibilizar proyectos de regeneración urbana y reutilización de espacios degradados

Conectar el territorio y todo lo que este vertebra con experiencias turísticas de calidad

Poner en valor la economía circular y modelos productivos sostenibles

Fomentar el networking y la generación de oportunidades de negocio

Dar soporte a pequeñas empresas vinculadas al ecoturismo mediante el acceso a bolsas de contratación de personal cualificado, así como soporte a la comercialización

Los distintos agentes participantes en esta edición tendrán la oportunidad de conocer proyectos destacados centrados en la regeneración, la sostenibilidad y la integración territorial.

El Fam Trip comenzará con una visita a la exposición Wonderland de la Fundación Marta Ortega Pérez, un proyecto que constituye un caso destacado de cómo un espacio expositivo puede activar la transformación urbana.

"Ubicada en el pleno puerto de A Coruña, ha reactivado un espacio en desuso, ha sido restaurado preservando su esencia industrial y ha permitido reconectar la ciudad con el mar, generando una nueva actividad cultural y atrayendo turismo especializado en arte, fotografía y arquitectura, consolidándose así como un polo tractor de turismo cultural de alto valor añadido y bajo impacto", destacan desde la organización de BioCultura.

La visita continuará con una panorámica por la ciudad pasando por puntos estratégicos como la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad, el Monte de San Pedro, antigua batería militar, y el antiguo vertedero de Bens, que ha sido transformado en parque urbano y mirador paisajístico, convirtiéndose en un "ejemplo de restauración ambiental".

Los participantes en el Fam Trim visitarán a continuación el Museo Estrella Galicia, MEGA, que representa una propuesta de turismo industrial experiencial que combina patrimonio, divulgación y sostenibilidad y producto. Este espacio incorpora medidas de eficiencia energética, gestión responsable del agua, reducción de residuos y criterios de economía circular.

En MEGA se podrá vivir desde una experiencia inmersiva vinculada a la importancia de la sostenibilidad industrial hasta el origen de su materia prima en las plantaciones de lúpulo de su Ecotur Cervecero en plena Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesa; una experiencia única y diferenciadora de la mano de Rutas Meigas.

Orballo, en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas. Cedida

La Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y, en concreto, la única plantación de té ecológico certificado, Orballo, serán la siguiente parada de la ruta como ejemplo de innovación rural y agricultura orgánica.

Al atardecer, y aprovechando la riqueza gastronómica de la Reserva de la Biosfera y sus productos de kilómetro cero, el chef Lolo Mosteiro, de Artesa da Moza Crecha, dirigirá en el histórico y emblemático Matadero de Betanzos un 'Máster Chef' por equipos, homenajeando a la tortilla más famosa de España.

Fam Trip BioCultura & Ecoturismo busca de esta forma posicionar Galicia como un destino donde, según los responsables de ExpoCoruña, "se unen cultura, naturaleza, industria y gastronomía y se integran en un modelo coherente de desarrollo sostenible. La combinación de regeneración urbana, conservación ambiental y producción responsable permite construir experiencias auténticas, de calidad y respetuosas con el territorio".

Mucho que ofrecer

Esta primera edición profesionalizada se ha visto respaldada por la alta demanda de reuniones y citas profesionales que se celebrarán durante la jornada de networking, así como por su completo programa formativo, el reconocimiento y apoyo a proyectos de ecoturismo y las diversas actividades planificadas a lo largo de la feria.

Además de su enfoque profesional, BioCultura & Ecoturismo A Coruña 2026 dará la bienvenida a todos los visitantes interesados en acercarse a un mundo sostenible y saludable. Allí podrán encontrar desde turismo responsable hasta alimentos ecológicos certificados, eco-cosmética, moda sostenible, casa sana, bienestar, eco-estilo de vida, artesanías, salud natural y ONG's.

La feria estará abierta del 6 al 8 de marzo: viernes y sábado de 11:00 a 20:00 horas y domingo de 11:00 a 18:00 horas.

"No buscamos 'más'. Buscamos 'mejor'"

"El jueves está prevista una visita organizada destinada a touroperadores. Se van a dar a conocer algunos de los principales atractivos de A Coruña, incluida su gastronomía y visitas a fincas de producción ecológica. Y el viernes, ya dentro de BioCultura, hemos organizado un workshop con encuentros breves entre propuestas de ecoturismo y touroperadores. Todas las personas que participen van a poder disfrutar también de una comida elaborada con ingredientes ecológicos para que los conozcan de primera mano", señala la directora de la feria, Montse Escutia.

"BioCultura siempre ha sido una feria referente para dar a conocer la alimentación ecológica y el consumo responsable. En Galicia la co-organizamos con ExpoCoruña y ellos siempre han tenido muy claro que la apuesta de BioCultura tenía que ir de la mano con el ecoturismo, que siempre ha sido un sector de la feria, pero que en otros lugares como Madrid o Barcelona no tiene un papel tan protagonista", añade la directora del evento.

Y concluye: "Galicia nos parecía el lugar ideal para poner en marcha un proyecto de feria de referencia en este sector, unido al valor añadido de los otros sectores de la feria. Aspiramos a convertirla en un referente nacional, creciendo paso a paso. Este año, por ejemplo, como ya hemos comentado, incorporamos actividades profesionales destinadas a touroperadores. Y tenemos diversos expositores centrados en el ecoturismo. No buscamos 'más'. Buscamos 'mejor'. Ese es nuestro santo y seña".