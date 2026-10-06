Oleiros (A Coruña), de nuevo el municipio más rico de Galicia

Oleiros es, un año más, el municipio gallego con más renta de Galicia y uno de los primeros de España. Con una renta media bruta de 53.332 euros, la localidad coruñesa lidera el ránking gallego y ocupa la 23ª posición a nivel nacional entre los municipios de más de 1.000 habitantes.

El concello, que suma 38.793 habitantes y 22.192 declaraciones de la renta tiene, según los últimos datos proporcionados por la Agencia Tributaria y relativos al año 2024, una renta bruta mediana de 30.599 euros, una renta disponible media de 39.777 euros y una mediana de 25.300 euros.

Le sigue en segunda posición la ciudad de A Coruña, con una renta bruta media de 40.296 euros entre sus 153.419 declaraciones, en una urbe de 251.543 habitantes.

Pese a tener unas cifras algo similares a Oleiros —con una renta bruta mediana de 27.018 euros, una disponible media de 31.460 euros y una mediana de 22.695 euros—, a nivel nacional A Coruña queda en el puesto 129.

En tercer lugar en el ránking gallego está Nigrán, con una renta media bruta de 38.690 euros entre sus 9.944 declaraciones y con una población de 18.174 habitantes.

Le sigue Bergondo (38.136 euros de media de 3.972 declaraciones), Santiago (36.871 euros de media bruta de 60.379 declaraciones), Teo (34.763 euros de 10.940 declaraciones), Baiona (33.541 euros de 6.775 declaraciones), Pontevedra (33.259 euros de 48.181 declaraciones), Vigo (32.863 euros de 165.091 declaraciones) y cierra el top 10 Cabanas (32.723 euros de 1.758 declaraciones).

Entre los 15 municipios más ricos de Galicia se cuelan también Sada (32.678 euros de 9.620 declaraciones), As Pontes de García Rodríguez (32.496 euros de 5.725 declaraciones), Ames (32.467 euros de 19.344 declaraciones), Culleredo (32.458 euros de 18.165 declaraciones) y Lugo (32.332 euros de 60.781 declaraciones).

En el extremo contrario, Vilardevós es el municipio de más de mil habitantes de Galicia con rentas más bajas.

Tiene una renta media bruta de 18.856 euros entre sus 705 declaraciones para una población de 1.616 habitantes.

A continuación está Avión, con una renta bruta media 19.211 euros entre 426 declaraciones. Le sigue Abadín, con una media de 19.387 euros y 1.215 declaraciones, y Toques, con una renta bruta media de 17.309 euros y 456 declaraciones.

Entre las localidades más pobres de Galicia están también Entrimo (19.645 euros de 512 declaraciones), Trasmiras (19.690 euros de 519 declaraciones), Cualedro (19.906 euros de 629 declaraciones), Samos (19.929 euros de 520 declaraciones), Cervantes (20.005 euros de 515 declaraciones), Láncara (20.065 euros de 1.203 declaraciones), O Páramo (20.210 euros de 581 declaraciones), Piñor (20.332 euros de 474 declaraciones), A Bola (20.383 euros de 409 declaraciones), A Illa de Arousa (20.397 euros de 2.528 declaraciones) y Ramirás (20.401 euros de 574 declaraciones).

Por provincias, la de A Coruña lidera tanto en titulares (698.369) como en población, con 1,1 millones de habitantes y también en renta bruta media, con 32.784 euros y en la disponible, con 26.252 euros.

En segundo lugar queda Pontevedra, con 557.025 titulares y algo menos de un millón de habitantes. En cuanto a la renta bruta media, suma 29.432 euros y, en la disponible, 24.020 euros.

En tercer lugar está Lugo, con una renta bruta media de 27.732 euros y disponible de 22.811 euros para sus 192.768 titulares y 325.759 habitantes.

Cierra la lista Ourense, con una renta bruta media de 27.096 euros y una disponible de 22.484 euros entre 175.074 titulares y una población de 305.573 habitantes.