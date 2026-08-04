En vigor: el trabajador tiene derecho a pedir tiempo libre en el trabajo para presentarse a exámenes oficiales

Compaginar el trabajo y los estudios es un reto muy difícil. A veces, incluso, puede parecer una misión imposible, pero con dedicación, esfuerzo y constancia es totalmente viable.

En España, el Estatuto de los Trabajadores protege y regula los derechos de los empleados, incluido el derecho a pedir tiempo libre en el trabajo para asistir a exámenes oficiales.

Puedes pedir el día libre para presentarte a exámenes oficiales

Si este próximo curso 2026-27 estás pensando apuntarte a una FP o prepararte el B2 o el C1 de inglés, hay algo importante que debes saber antes.

El Estatuto de los Trabajadores establece en el artículo 23.1 que el trabajador tiene derecho al disfrute de "los permisos necesarios" para asistir a exámenes oficiales. Pero aún hay más.

"El trabajador tendrá derecho a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional", fija la ley.

De esta forma, el trabajador no solo podrá pedir tiempo libre para realizar exámenes, sino que también se le concederá la posibilidad de elegir el turno --ya sea de mañana, tarde o noche-- y de trabajar desde casa, si es eso compatible con sus tareas.

Esta medida está recogida en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que la empresa tiene la obligación de conceder este permiso cuando se cumplan los requisitos establecidos por ley.

"En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos".

20 horas anuales de formación profesional

Además, los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa.

Este derecho de horas formativas, regulado en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, será acumulable por un periodo de hasta cinco años. Esto significa que si no se utilizan esas horas en el mismo año, pueden acumularse durante un máximo de cinco años.

La formación debe estar relacionada con la actividad de la empresa. Además, quedan excluidas aquellas formaciones que la empresa esté obligada a impartir por ley.