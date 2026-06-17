Sigue aquí en directo la segunda jornada del Foro La Galicia que viene: este es el programa completo

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña los días 16 y 17 de junio

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación en A Coruña, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán la política gallega actual, la situación y las oportunidades económicas y empresariales, la industria, el turismo, la generación de energía, la sostenibilidad y la tecnología. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

Síguelo en directo

Jornada de mañana del miércoles 17 de junio:

Mañana del miércoles 17 de junio: energía, industria, tecnología e innovación

9.15 h Recepción de ponentes y acompañantes

9.30 h Apertura de la segunda jornada del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'. Conversación. Los proyectos industriales en Galicia

Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Presidencia de la Xunta de Galicia

9.50 h Mesa redonda. El potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina

Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA)

Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal

Mónica Martínez, comunicadora

10.25 h Conversación. El potencial de Galicia como ‘hub’ energético

Javier Alonso, CEO de Hatta Energy

10.40 h Conversación. Seguridad energética, geopolítica y competitividad industrial

María Couto, CEO de Xeal

Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía del Centro Tecnológico ITG

11.10 h Conversación

María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias

11.30 h Mesa redonda. El aprovechamiento de los recursos de Galicia

Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael

Xurxo López, director general de E.nova Enerxía

Mónica Martínez, comunicadora

12.05 h Pausa ‘networking’ en el Espacio Avenida Abanca

12.40 h Conversación. Innovación en la medicina

Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia

13.00 h Conversación. Soberanía y trazabilidad del dato: cómo la normativa europea está rediseñando la empresa gallega

Jaime Sucasas Hermida, director de Mercados del Centro Tecnológico ITG

Alfredo Castro Moral, miembro del Clúster TIC Galicia

13.15 h Conversación. Mercados de carbono: cómo convertir la acción climática en valor para empresas y sociedad

Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España

13.30 h Conversación. Repsol, la industrialización de la IA en una empresa multienergía

Julia Díaz, head of Data Science de Repsol

13.50 h Conversación. La computación cuántica va a descifrar mi contraseña

Gonzalo Blázquez Gil, responsable de Tecnologías Cuánticas del Centro Tecnológico ITG

Mónica Martínez, comunicadora

14.05 h Conversación. Conquistar el espacio desde Galicia

Alfonso Dans Álvarez de Sotomayor, director de Recursos Humanos de Alen Space

14.20 h Final del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.