Sigue aquí en directo la segunda jornada del Foro La Galicia que viene: este es el programa completo
La quinta edición del foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio Afundación de A Coruña
Apúntate a asistir gratuitamente a través de este enlace
El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.
El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación en A Coruña, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán la política gallega actual, la situación y las oportunidades económicas y empresariales, la industria, el turismo, la generación de energía, la sostenibilidad y la tecnología. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.
Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.
Síguelo en directo
Jornada de mañana del miércoles 17 de junio:
Mañana del miércoles 17 de junio: energía, industria, tecnología e innovación
9.15 h Recepción de ponentes y acompañantes
9.30 h Apertura de la segunda jornada del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'. Conversación. Los proyectos industriales en Galicia
- Juan Carlos Reboredo Nogueira, secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Presidencia de la Xunta de Galicia
9.50 h Mesa redonda. El potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina
- Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña
- Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA)
- Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal
- Mónica Martínez, comunicadora
10.25 h Conversación. El potencial de Galicia como ‘hub’ energético
- Javier Alonso, CEO de Hatta Energy
10.40 h Conversación. Seguridad energética, geopolítica y competitividad industrial
- María Couto, CEO de Xeal
- Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía del Centro Tecnológico ITG
11.10 h Conversación
- María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias
11.30 h Mesa redonda. El aprovechamiento de los recursos de Galicia
- Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael
- Xurxo López, director general de E.nova Enerxía
- Mónica Martínez, comunicadora
12.05 h Pausa ‘networking’ en el Espacio Avenida Abanca
12.40 h Conversación. Innovación en la medicina
- Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia
13.00 h Conversación. Soberanía y trazabilidad del dato: cómo la normativa europea está rediseñando la empresa gallega
- Jaime Sucasas Hermida, director de Mercados del Centro Tecnológico ITG
- Alfredo Castro Moral, miembro del Clúster TIC Galicia
13.15 h Conversación. Mercados de carbono: cómo convertir la acción climática en valor para empresas y sociedad
- Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT Data España
13.30 h Conversación. Repsol, la industrialización de la IA en una empresa multienergía
- Julia Díaz, head of Data Science de Repsol
13.50 h Conversación. La computación cuántica va a descifrar mi contraseña
- Gonzalo Blázquez Gil, responsable de Tecnologías Cuánticas del Centro Tecnológico ITG
- Mónica Martínez, comunicadora
14.05 h Conversación. Conquistar el espacio desde Galicia
- Alfonso Dans Álvarez de Sotomayor, director de Recursos Humanos de Alen Space
14.20 h Final del V Foro Económico Español en Galicia 'La Galicia que viene'
¿Cómo asistir o seguirlo?
El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.
El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.