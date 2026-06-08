La generación de energía en Galicia, a debate en A Coruña en el Foro La Galicia que viene

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán cuestiones clave como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o la innovación en la generación de energía o la industria. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

El segundo día se centrará en energía, industria, tecnología, sostenibilidad e innovación

Tras un primer día de foro dedicado a la situación económica y empresarial, con una tarde centrada en el turismo, la segunda y última jornada tendrá lugar solo por la mañana y estará dedicada a la energí,a industria, tecnología, sostenibilidad e innovación. Dentro de esta mañana habrá tres sesiones dedicadas a la energía y al gran potencial que Galicia atesora para la generación de energías limpias y para ser un hub energético.

Tras la apertura del día, a las 9:45 horas habrá una mesa redonda sobre El potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina, moderada por Oriol Sarmiento, gerente de CLUERGAL (Cluster de las Energías Renovables de Galicia). Contará con Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y con Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), entre otros. A continuación a las 10:25 h tendrá lugar una conversación sobre el potencial de Galicia como "hub" energético con Javier Alonso, CEO de Hatta Energy, un operador al por mayor de hidrocarburos que acaba de trasladar su sede a Galicia, convirtiéndose de la noche a la mañana en la segunda empresa que más factura de la comunidad, tras Inditex. Hatta Energy tiene en proyecto dos plantas de biocombustible en Galicia.

En tercer lugar a las 10:40 h habrá una conversación con María Couto, CEO de XEAL, acerca de Seguridad energética, geopolítica y competitividad industrial. XEAL es una empresa de energías renovable que genera electricidad limpia a través de centrales hidroelétricas en el río Xallas. En una conversación con Santiago Rodríguez Charlón, director de la división de energía del Centro Tecnológico ITG, hablará de la importancia de tener seguridad energética en un mundo donde la palabra soberanía es cada vez más importante.

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.