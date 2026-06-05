La situación económica y empresarial de Galicia, a debate en A Coruña en el Foro La Galicia que viene

El Foro Económico Español “La Galicia que viene” celebrará en junio de 2026 su quinta edición en A Coruña, consolidado como uno de los encuentros de referencia para analizar el presente y el futuro de la economía gallega. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, volverá a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

El foro tendrá lugar los días martes 16 y miércoles 17 de junio en el auditorio de Afundación, repitiendo ubicación tras la edición de 2025. A lo largo de un día y medio de programación, se abordarán cuestiones clave como el impacto de la incertidumbre geopolítica en el tejido empresarial o la innovación en la generación de energía o la industria. También habrá una tarde entera dedicada al turismo con El Futuro del Turismo, la del martes 16 de junio.

Como en años anteriores, la asistencia será completamente gratuita, y puede reservarse siguiendo este enlace.

Una primera mañana llena de referentes empresariales y políticos

El foro comenzará a las 9:15 del martes 16 de junio con el saludo y bienvenida de Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL. Tras él inaugurarán el foro las cuatro mayores autoridades de A Coruña: Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.

El resto de la mañana se hablará del futuro de las áreas económicas de toda Galicia. A las 10:20 habrá una conversación con un representante de Pymar, para hablar a continuación de Sanidad con Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, y luego de la situación general de las empresas gallegas con Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. A continuación José Manuel Ferreño, el director general de una de las mayores empresas de Galicia, Vegalsa-Eroski, hablará de la situación del sector de la distribución. Carmen Lence, presidenta ejecutiva de Grupo Lence, mantendrá una conversación a dos con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, acerca de "El nuevo cuenta de la lechera". Antes de la pausa café será el momento de José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, que nos hablará del futuro de la ciudad departamental apenas unos días después de confirmarse el nuevo gran proyecto industrial para la zona.

En la parte final de la mañana seguiremos hablando de los proyectos y el potencial de Galicia. Al hablar del café será el momento de hablar del potencial tecnológico de la comunidad con Alberto Borrego, director de NTT DATA en Galicia y Asturias, y Alberto Gago, director de la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial). Tras ellos charlaremos con María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, acerca de los proyectos en marcha para la comunidad. La dimensión económica e industrial que está alcanzando el área de A Coruña será la protagonista de la conversación entre Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña, y César Castiñeira, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit, una empresa industrial internacional y multinacional dirigida desde la ciudad herculina.

La mañana terminará con una conversación con María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, acerca del potencial y el liderazgo económico industrial de Vigo y su entorno, seguida de un debate acerca del desafío de la vivienda en Galicia entre María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, y Diego Vázquez Reino, presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia (Galicia Constrúe). El cierre de la mañana correrá a cargo de Elena Candia, alcaldesa de Lugo, que hablará de su proyecto para la ciudad.

Este es el programa de la primera mañana del día 16 de junio:

9.00 h Recepción de ponentes y acompañantes

9.15 h Saludo y bienvenida

Pedro J. Ramírez , presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL 9.25 h Apertura del V Foro Económico Español en Galicia ‘La Galicia que viene’. Intervención individual

Valentín González Formoso , presidente de la Diputación de A Coruña

, presidente de la Diputación de A Coruña 9.35 h Intervención individual

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña

, alcaldesa de A Coruña 9.50 h Intervención individual

Pedro Blanco , delegado del Gobierno en Galicia

, delegado del Gobierno en Galicia 10.00 h Intervención individual

Alfonso Rueda , presidente de la Xunta de Galicia

, presidente de la Xunta de Galicia 10.20 h Conversación

10.35 h Conversación

Juan Abarca , presidente de HM Hospitales

, presidente de HM Hospitales 10.50 h Conversación. El estado de las empresas gallegas en 2026

Juan Manuel Vieites , presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) 11.05 h Conversación

José Manuel Ferreño , director general de Vegalsa-Eroski

, director general de Vegalsa-Eroski 11.20 h Conversación a dos. El nuevo cuento de la lechera

Carmen Lence , presidenta ejecutiva del Grupo Lence

Cruz Sánchez de Lara , vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

, presidenta ejecutiva del Grupo Lence , vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL 11.40 h Conversación. El futuro de Ferrol

José Manuel Rey Varela , alcalde de Ferrol

, alcalde de Ferrol 11.55 h Pausa ‘networking’

12.30 h Conversación a dos. La oportunidad de Galicia de liderar el mundo tecnológico

Alberto Borrego , director de NTT Data en Galicia y Asturias

Alberto Gago , director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)

, director de NTT Data en Galicia y Asturias , director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) 12.55 h Conversación. Los nuevos proyectos económicos e industriales de Galicia

María Jesús Lorenzana , conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia 13.15 h Conversación a dos. El auge del área económica de A Coruña

César Castiñeira , presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit

Manuel Galdo , director general de la Cámara de Comercio de A Coruña

, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit , director general de la Cámara de Comercio de A Coruña 13.35 h Conversación. El potencial del sur de Galicia

María Borrás , presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia 13.55 h Conversación a dos. El desafío de la vivienda en Galicia

María Martínez Allegue , conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia

Diego Vázquez Reino , presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia (Galicia Constrúe)

, conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia , presidente de la Federación Gallega de la Construcción y del Clúster de la Construcción de Galicia (Galicia Constrúe) 14.20 h Cierre de la mañana. Intervención individual. El futuro de Lugo

Elena Candia , alcaldesa de Lugo

, alcaldesa de Lugo 14.30 h Cierre de la mañana

¿Cómo asistir o seguirlo?

El foro tendrá lugar en el Auditorio Afundación de Los Cantones de A Coruña y es posible asistir gratuitamente sin ningún problema, pero recomendamos reservar asistencia a través de EventBrite.

El V Foro Económico Español: La Galicia que viene contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin. Las sesiones de la mañana del martes 16, la tarde dedicada a El Futuro del Turismo el mismo martes, y la de la mañana del 17 dedicada a la energía, la industria y la innovación, se podrán seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.