Lidl inaugura una nueva tienda en Ferrol tras invertir 7 millones y anuncia más aperturas en Galicia

Lidl abrirá este viernes una nueva tienda en Ferrol tras una inversión de siete millones de euros, reforzando así su presencia en la comarca y consolidando su expansión en Galicia

El nuevo supermercado, ubicado junto al Hospital Arquitecto Marcide, sustituirá al anterior establecimiento de O Boial y permitirá a la compañía mantener una red de 40 tiendas operativas en la comunidad autónoma.

Las instalaciones cuentan con más de 1.500 metros cuadrados de superficie comercial, 189 plazas de aparcamiento (la mayoría cubiertas) y cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, el establecimiento incorpora paneles solares, iluminación LED y aparcamientos para bicicletas dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.

La nueva tienda dispondrá de una plantilla formada por 23 trabajadores, de los que prácticamente la mitad son nuevas incorporaciones.

Un "ejemplo claro de confianza"

Durante la visita institucional celebrada este jueves, el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, aseguró que la apertura supone "un ejemplo claro de confianza en el potencial de nuestra ciudad".

El edil destacó además que "cada vez son más las empresas que, como Lidl, apuestan por nuestro territorio" y consideró que este tipo de proyectos contribuyen "a dinamizar la economía de la ciudad, poniendo a disposición más servicios cerca de los ferrolanos y a generar empleo de calidad".

Díaz Mosquera defendió también que Ferrol está construyendo "una ciudad más viva, más atractiva y con más futuro", asegurando que el Concello continuará apoyando a las compañías que decidan invertir en la ciudad.

Por parte de la empresa, el director de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, definió la expansión de la cadena en la comunidad como "estratégica" y avanzó que la previsión de la compañía es abrir cinco nuevas tiendas en el plazo de un año.

Los próximos establecimientos estarán ubicados en Ordes, Cee y Oleiros, en la provincia de A Coruña, además de Poio y Sanxenxo, en Pontevedra.

Herrá explicó que la hoja de ruta de Lidl en Galicia pasa por "seguir creciendo de forma sostenida" y consolidar su presencia tanto en áreas donde la compañía ya es una referencia como en nuevos territorios "con gran potencial", como la comarca de Ordes o la Costa da Morte.

Renovación total de las tiendas de Ferrolterra

La empresa recordó además que la tienda de A Gándara será sometida próximamente a obras de ampliación y mejora, una actuación que se sumará a las aperturas recientes de Fene y Narón.

Según señaló Jaime Herrá, estas intervenciones permitirán "renovar el 100% de nuestras instalaciones en Ferrolterra a finales de año".

Durante la jornada inaugural, los clientes podrán participar además en una degustación gratuita de quesos gallegos y conocer algunas de las novedades incorporadas al nuevo establecimiento, entre ellas nuevas bebidas frías y una ampliación del surtido de frutos secos y productos locales.