El déficit de la hostelería en Galicia: "Creamos empleo, preocupa la falta de mano de obra formada"

Cargos públicos y nuevos alumnos, este lunes, en la apertura de un curso en la Escuela de Hostelería de A Coruña. Quincemil

En menos de dos meses comienza el verano, la estación fuerte para un sector de servicios como es la hostelería, un ramo que se adapta a los tiempos y las tendencias, donde abren y cierran negocios y en el que, aunque hay oferta de empleo, urge la mano de obra. En A Coruña, en Galicia, en España. Y lo que se necesita es personal con formación.

Esta necesidad de empleo la considera "muy grande" el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Galicia, Héctor Cañete. La reafirma su homólogo de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Ambos asistieron este lunes a la inauguración de un curso en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro de A Coruña, acompañados por la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Belén do Campo.

La hostelería tiene trabajadores, los "encuentra", asegura Almeida, quien está convencido de que "con la regularización" de residentes extranjeros que ha puesto en marcha el Gobierno, todavía es más crucial la formación. "No es cuestión de tener personas en el sector, sino de tener personas formadas".

Un ejemplo. "Los 15 nuevos alumnos que hoy han empezado el curso en la escuela no saben lo que es un pota o un plato hondo. No saben cómo hablamos y pedimos las cosas en una cocina. Si la formación es importante para saber hacer un sandwich, una tapa o servir una caña, a mucha gente hay que formarla casi desde cero", expuso Almeida.

La falta de formación, añadió el presidente de Hostelería de España, la extendió a otros sectores (metal, construcción, ganadería, automoción): "un problema de la sociedad española". "En la hostelería se nota más porque cuando falla un jefe de cocina o un camarero en la terraza, o esa cocina cierra o la terraza se cierra porque no encontramos a alguien para sustituir de golpe".

Creación de empleo, búsqueda de demanda

"Hace 20 años había 800.000 trabajadores en hostelería en España, hoy somos 1,9 millones en hostelería. Antes se trabajaba todas las horas del mundo, hoy las que marca el convenio. Y el sector se ha profesionalizado: hay baristas, expertos en hacer cócteles... Necesitamos trabajadores porque creamos empleos", insiste Almeida.

El presidente nacional de los hosteleros y el de A Coruña abordaron la demanda de mano de obra desde una perspectiva social relacionada con los movimientos de población y la educación.

"Desde siempre, la salida natural para los trabajadores inmigrantes es la hostelería, donde están regularizados con Seguridad Social completa. Con la regularización de extranjeros que va a haber, habrá una demanda grande de formación", prevé Cañete, tras confirmar que los quince alumnos matriculados en el curso que ayer empezó en la Escuela de Hostelería no son españoles.

En el centro, Belén do Campo, José Luis Álvarez Almeida y Héctor Cañete, en la Escuela de Hostelería de A Coruña.

¿Es que la población nacional rechaza trabajar en hostelería pese a "crear empleo todos los años"? Almeida considera que los inmigrantes entran "con muchas ganas" en un sector "duro y de sacrificio pero con recompensa", aspectos que no parecen atraer a los trabajadores nacionales.

"A nuestros jóvenes no les educamos en la política del esfuerzo, pasamos curso con un 4 y no con un 5. En la hostelería hay que tener capacidad para atender al público, pero los jóvenes atienden mejor las redes en el teléfono que en el vis a vis. Es un cambio generacional", juzga Almeida, que demanda "dar formación y futuro" a los inmigrantes en el marco de la regularización.

Bajas médicas

Otro aspecto que preocupa "mucho" a los hosteleros es el absentismo laboral, que ha obligado a los negocios a reorganizar sus operativas de trabajo y dificultado su capacidad para encontrar sustituciones. El presidente de Hostelería de España cuestionó el sistema de bajas por incapacidad temporal (IT).

"Hablamos del absentismo laboral por baja médica, no del que se abstiene de ir a trabajar sino del que tiene una persona al que su médico no le programa una prueba hasta dentro de seis meses. Ese trabajador se abstiene porque no puede trabajar", expuso Almeida. "El mayor activo de la hostelería son nuestros trabajadores. Hay que cuidarlos desde el sistema sanitario", reclamó.

Ayudas al empleo y la formación

Galicia tiene dos centros de formación en hostelería, el de A Coruña vinculado a la asociación provincial del sector y el Centro Superior de Hostelería de Galicia en Santiago. Este lunes arrancó en el primero un curso del programa de Accións Formativas para Desempregados (AFD), Operaciones Básicas de Restaurante y Bar de la convocatoria 2026-2027, promovido por la Xunta con una financiación de 40.000 euros.

La delegada territorial, Belén do Campo, destacó el compromiso de estas iniciativas con la formación. Desde 2024 se han organizado 18 cursos AFD en la escuela Álvaro Cunqueiro que tuvieron un apoyo autonómico de casi 1,1 millones de euros.

Do Campo recordó las dos convocatorias de ayudas de la Xunta orientadas a mejorar la cualificación profesional y reforzar la conexión directa entre formación y empleo: los programas Galicia Suma Talento y Formación con compromiso de contratación, ambos con plazo abierto para solicitud de subvenciones hasta el 1 de diciembre de 2026.

Álvarez Almeida y Héctor Cañete elogiaron las iniciativas formativas impulsadas por la Xunta e hicieron un llamamiento al sector para fomentar una mayor corriente de asociacionismo.